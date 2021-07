FC Augsburg

vor 48 Min.

Stefan Reuter über den Ärger mit Kevin Danso: "Wir haben oft Spieler geschützt"

Plus FCA-Manager Stefan Reuter erklärt, wie der Klub mit dem lustlosen Spieler Kevin Danso umgehen will und was er von der Mannschaft in der neuen Saison erwartet.

Von Johannes Graf

Sie haben Kevin Danso am Donnerstagmittag nach Augsburg geschickt. Können Sie kurz schildern, wie es dazu kam?

