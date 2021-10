FC Augsburg

11:21 Uhr

FCA-Torwart Rafal Gikiewicz ist auf der Suche nach der Hoffnung

Plus FCA-Torwart Rafal Gikiewicz analysiert die Niederlage in Mainz mit klaren Worten. Er spricht von zerbrochenen Flaschen in der Pause und fehlendem Willen. Hoffnung findet er in seiner Vergangenheit.

Von Marco Scheinhof

In der Kabine war es laut geworden. „Es war ein bisschen wie Krieg“, wählte Jeffrey Gouweleeuw drastische Worte. Rafal Gikiewicz erzählte davon, dass ein paar Flaschen zu Bruch gegangen seien und die Stimmung explosiv gewesen sei. In der Pause ist es also rund gegangen in der Kabine des FC Augsburg. Kein Wunder, hatte doch eine nicht bundesligataugliche Leistung zum 0:3-Zwischenstand beim FSV Mainz 05 nach 45 Minuten geführt. Am Ende hieß es 1:4, der FCA hat damit zum elften Mal in Folge auswärts nicht gewonnen. Bei der Darbietung am Freitagabend war das eine statistische Randbemerkung. Viel auffälliger war die fehlende Bereitschaft, gemeinsam gegen die Niederlage anzukämpfen.

