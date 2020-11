vor 21 Min.

FCA-Spieler Carlos Gruezo zeigt in der WM-Quali starke Nerven

Der Mittelfeldspieler erzielt für sein Heimatland Ecuador den wichtigen Siegtreffer. Nicht alle FCA-Spieler waren erfolgreich.

Von Robert Götz

Bei Alfred Finnbogason, 31, war die Enttäuschung am Donnerstagabend nach der verpassten EM-Qualifikation groß, Island verlor eines von vier EM-Play-off-Finalspielen gegen Ungarn mit 1:2. Ein anderer, Carlos Gruezo, war hingegen in bester Feierlaune. Kein Wunder, erzielte er doch im WM-Qualifikationsspiel mit Ecuador den 3:2-Siegtreffer gegen Bolivien.

In der 88. Minute zeigte der defensive Mittelfeldspieler des FC Augsburg Nervenstärke. Mit einem verwandelten Elfmeter sicherte der 25-Jährige seiner Mannschaft den zweiten Sieg am dritten Spieltag. Damit liegt Ecuador weiter gut im Rennen der Mammut-Qualifikation.

Am Dienstag geht es für FCA-Profi Carlos Gruezo gegen Uruguay weiter

Denn die zehn Mitglieder der südamerikanischen Fußball-Konföderation (Conmebol) spielen bis März 2022 in einem Ligasystem mit Hin- und Rückspiel die WM-Teilnehmer aus. Die ersten vier Teams sind direkt qualifiziert, der Fünfte geht in ein interkontinentales Play-off. Am Dienstag empfängt Ecuador nun Uruguay.

Auch in Europa geht die Terminhatz für die FCA-Spieler weiter. Finnbogason tritt in der Nations League mit Island am Sonntag in Dänemark und dann am Mittwoch im Wembley-Stadion gegen England an. Wie groß die Motivation der Isländer nach dem EM-Aus sein wird? Man wird sehen.

Michael Gregoritsch, der 26-Jährige, wurde im Test gegen Luxemburg (3:0) geschont, spielt mit Österreich am Sonntag zu Hause gegen Nordirland und dann am Mittwoch gegen Norwegen.

Ruben Vargas, 22, spielte mit der Schweiz im Test gegen Belgien (1:2) in der zweiten Hälfte. Jetzt warten in der Nations League die beiden Heimspiele gegen Spanien (Samstag) und gegen die Ukraine (Dienstag).

Wohl nur auf der Ersatzbank (wie im Test gegen Deutschland) wird Torhüter Tomas Koubek, 28, in den Spielen mit Tschechien gegen Israel (Sonntag) und Slowakei (Mittwoch) sitzen.

Felix Uduokhai wird bei der DFB-Auswahl wohl 90 Minuten auf der Bank sitzen

Dass Nationaltrainer Joachim Löw Felix Uduokhai wirklich schon jetzt zum vierten Nationalspieler des FC Augsburg küren wird, ist eher unwahrscheinlich. Dem 23-jährigen Innenverteidiger drohen in der Nations League gegen die Ukraine (Samstag) und in Spanien (Dienstag) weitere 180 Minuten auf der Ersatzbank.

Besser erging es da Robert Gumny. Der Außenverteidiger gab in der polnischen A-Nationalmannschaft im Test gegen die Ukraine (2:0) sein Debüt. Jetzt kämpft der 22-Jährige mit der U21 am Dienstag in der EM-Qualifikation gegen Lettland um wichtige Punkte.

