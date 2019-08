17.08.2019

FCA gegen BVB: "Wir haben richtig auf die Fresse bekommen"

Der FC Augsburg geht in Dortmund unter, verliert zum Saisonstart in der Fußball-Bundesliga deutlich. Das sagen Spieler und Trainer zur Pleite.

Es war eine heftige Pleite - der FC Augsburg hat zum Auftakt der Bundesliga-Saison eine 1:5-Niederlage bei Borussia Dortmund kassiert. Dabei hatten die Augsburger einen perfekten Start hingelegt, waren schon nach 32 Sekunden in Führung gegangen. Die gute Stimmung und die Führung hielten aber nur wenige Minuten. Nach dem Schlusspfiff gab es einige selbstkritische Töne.

Reaktionen und Stimmen FC Augsburg

Martin Schmidt: „Nach der Führung haben wir umgehend das 1:1 kassiert, da war die Euphorie gleich wieder weg. Dennoch waren wir im Spiel und gehen mit 1:1 in die Pause. Nach dem Wechsel war die Körperlichkeit etwas weg, wir haben viele Bälle zu schnell verloren und haben so keine Entlastung mehr bekommen. Wir haben es nicht geschafft, das Tempo des Gegners auf den Außenbahnen zu verteidigen, wobei man auch sagen muss, dass es einige klassische BVB-Tore waren, bei denen man die Qualität des BVB gesehen hat. Dortmund hat letztlich verdient gewonnen und wir haben gesehen, dass wir viel Arbeit vor uns haben. Union Berlin wird jetzt unsere nächste Prüfung.“

Rani Khedira: „Das Spiel begann richtig gut für uns, bitter war, dass wir nach der Führung umgehend den Ausgleich kassiert haben. Vor der Pause waren wir gut im Spiel, leider konnten wir das nach der Pause nicht mehr halten. Man muss aber auch immer bedenken, dass der Gegner eine richtig gute Partie gemacht hat. Wir werden den Kopf hoch nehmen und den vollen Fokus auf Union richten.“

Daniel Baier: „Salopp gesagt haben wir hier richtig auf die Fresse bekommen. Und man hat ganz klar gesehen, welche Ambitionen der BVB hat. Das muss man bei der Bewertung des Spiels immer berücksichtigen. Wir haben in der ersten Halbzeit gezeigt, dass wir den BVB ärgern können, aber nach der Pause sind wir nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen und konnten nicht mehr für Entlastung sorgen. Wenn du in Dortmund erfolgreich sein willst, musst du in jeder Aktion auf der Höhe sein. Das waren wir nach der Pause nicht.“

FCA-Spieler Daniel Baier (l.) fand nach der Niederlage deutliche Worte.

Reece Oxford: „Der BVB ist einer der stärksten Gegner in der Liga. Nach dem Pokal-Aus und der Niederlage in Dortmund müssen wir das Heimspiel gegen Union Berlin jetzt so angehen, als ob die Saison jetzt für uns beginnt.

Reaktionen und Stimmen Borussia Dortmund

Lucien Favre: „Meine Mannschaft ist ruhig geblieben nach dem 0:1 nach 30 Sekunden. Nach dem schnellen 1:1 waren wir dominant und haben viele Torchancen herausgespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir das Tempo nochmal erhöhen können und dann auch die entscheidenden Tore gemacht.“

Julian Weigl: "Ein geiles Gefühl, besser hätten wir nicht starten können. Auch wenn die ersten zwei Minuten nicht so liefen, wie wir uns das vorgestellt haben, sind wir ruhig geblieben. Wir können sehr zufrieden sein und müssen genau so weitermachen. Wenn wir gut verteidigen und den Ball früh erobern, sind wir brandgefährlich. [Das Remis der Bayern] haben wir natürlich wahrgenommen. Das hat uns umso mehr angespornt, ein Zeichen zu setzen.

Michael Zorc: "Ein guter Start, mehr nicht. Auf den Rückstand hätte ich verzichten können." (Quellen: bvb.de, fcaugsburg.de)

