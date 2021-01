14:35 Uhr

FCA holt sich gegen den VfB 1:4-Klatsche und Platzverweis ab

Der FC Augsburg will sich in der Tabelle der Fußball-Bundesliga endlich nach oben orientieren. Personell gibt es einige Änderungen - und einen neuen Spielführer.

Von Marco Scheinhof

Die Hoffnung war groß gewesen. Die Gelegenheit schien günstig, dass der FC Augsburg gegen den zuletzt zweimal sieglosen VfB Stuttgart den nächsten Schritt machen und sich weiter von den Abstiegsrängen der Fußball-Bundesliga absetzen kann. Diesen nächsten Schritt hatte auch Trainer Heiko Herrlich am Freitag recht deutlich gefordert.

Eine Steigerung im Vergleich zum 1:0-Sieg von vor einer Woche in Köln wollte er sehen. Doch ein weiteres Mal scheiterte seine Mannschaft daran. Das war ihr schon in den Heimspielen gegen Freiburg, Hertha, Schalke und Frankfurt passiert. Diesmal kassierten die Augsburger eine bittere 1:4-Niederlage gegen Stuttgart und bleiben bei 19 Punkten.

Felix Uduokhai führte den FC Augsburg als Kapitän aufs Feld

Herrlich hatte auf den Ausfall von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, der wegen seiner fünften gelben Karte gesperrt fehlte, mit einer Dreierabwehrkette und der Hereinnahme von Rani Khedira reagiert. Die Kapitänsbinde von Gouweleeuw trug Felix Uduokhai. Durch eine offensive Ausrichtung mit Daniel Caligiuri und Iago auf den Außenbahnen versuchten die Gastgeber, die Stuttgarter früh unter Druck zu setzen. Das führte zu recht viel Ballbesitz und dem ein oder anderen schönen Spielzug.

In Führung aber gingen die Stuttgarter. Nicolas Gonzalez verwandelte einen Strafstoß in der 10. Minute. Augsburgs Reece Oxford hatte Mateo Klimowicz am Fuß getroffen, die Entscheidung auf Strafstoß war hart, hielt aber der Überprüfung durch den Videoschiedsrichter stand.

Stuttgart also führte, nachdem die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo die beiden Ligaspiele zuvor ohne einen eigenen Treffer geblieben war. Und das frühe Tor half den Gästen bei der taktischen Gestaltung des Sonntagnachmittags. Wobei Daniel Caligiuri mit einem Freistoß fast den Ausgleich erzielt hätte. Der Ball allerdings flog nach einem kurzen Kontakt mit dem Handschuh von VfB-Torwart Gregor Kobel an die Latte (14.). In der 17. Minute köpfte Ruben Vargas nach einem Eckball knapp über das Tor. Es waren die besten Augsburger Möglichkeiten.

Silas Wamangituka vom VfB Stuttgart erzielte das zweite Tor gegen den FC Augsburg. Bild: Matthias Balk, dpa

Wamangituka schloss einen Konter zum 2:0 ab

Stuttgart nahm in der Folgezeit mehr und mehr die Räume an, die die Augsburger boten. Durch schnelles Kombinationsspiel kamen die Gäste immer wieder gefährlich vor das Tor. In der 29. Minute schloss Silas Wamangituka einen blitzsauberen Konter zum 0:2 ab. Nach einem Stellungsfehler von Daniel Caligiuri war Borna Sosa über links auf und davon marschiert, seine Hereingabe nutzte Wamangituka. Die Gäste führten verdient, der FCA hatte zumindest teilweise offensiv überzeugt.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte Herrlich seine Ausrichtung. Er nahm Khedira vom Feld, brachte dafür Michael Gregoritsch für die Offensive. Und nach 28 Sekunden war die Hoffnung im FCA-Spiel zurück. Nach einer Hereingabe von Vargas drückte Marco Richter den Ball zum 1:2 (46.) über die Linie. Die Augsburger dominierten nun, Stuttgart aber fand eine Antwort. Und zwar eine sehenswerte. Gonzalez brachte den Ball butterweich nach innen, Gonzalo Castro vollendete volley zum 1:3 (61.). Das Schiedsrichtergespann wollte eine Abseitsstellung gesehen haben, der Kölner Keller aber erkannte einen ordnungsgemäßen Treffer. Stuttgart also führte wieder mit zwei Toren Vorsprung.

Herrlich sah nun die Zeit für weitere Änderungen gekommen. Er brachte Mads Pedersen, André Hahn und Robert Gumny. Wirklich nennenswert aber wirkte sich das nicht mehr aus. Zumal Marco Richter in der 76. Minute gelb-rot sah, womit sich der FCA aller weiterer Chancen beraubte. Erst hatte Richter gemeckert, dann unnötig gefoult. Irgendwie passte das zum verkorksten Augsburger Nachmittag, der noch schlimmer wurde. Daniel Didavi traf noch zum 1:4 (86.).

