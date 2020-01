vor 20 Min.

FCA unterliegt Union Berlin: Auf einmal sind die Punkte weg

Zweimal passt der FC Augsburg bei der 0:2-Niederlage gegen Union Berlin nicht auf und das nützen die Gastgeber eiskalt aus.

Von Robert Götz

Dem FC Augsburg ist der Rückrundenstart missglückt, nach dem 3:5 gegen Borussia Dortmund unterlag die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt in einer kampfbetonten aber spielerisch überschaubaren Partie bei Union Berlin mit 0:2 (0:0). Damit hat der Aufsteiger punktemäßig zum FCA aufgeschlossen, ihn in der Tabelle aber überholt.

FC Augsburg - Union Berlin: Beide Teams wollten einen Negativ-Trend beenden

Schon vor dem direkten Duell mit seinem Schweizer Trainerkollegen Urs Fischer hatte Schmidt prophezeit: „Das wird ein kerniges Spiel.“ Auch Fischer war klar, dass Freunde der spielerischen Finessen am zweiten Rückrundenspieltag nicht auf ihre Kosten kommen würden. „Wir sind in einer Situation, in der sich das kämpfen lohnt“, sagte er. So kam es dann auch. Und da Union den Sieg ein wenig mehr wollte, war er auch verdient.

Es war das Duell zweier Teams, die einen Negativ-Trend beenden wollten. Union hatte die letzten drei Spiele in Folge verloren und auch der FCA hatte nach drei Siegen im Dezember zuletzt zwei Niederlagen (allerdings gegen Leipzig und Dortmund) hinnehmen müssen.

Bei beiden Spielen führte der FCA. 18 Punkte hatte der FCA nach Führungen liegen lassen. Doch FCA-Trainer Martin Schmidt wollte das bei der Pressekonferenz nicht so stehen lassen: „Das muss man schon aufdröseln. Wir sind gegen Leipzig, Dortmund und Bayern in Führung gegangen.“ Zu einem Sieg hatte es gegen diese Spitzenteams der Liga nicht gereicht. Bei fünf (Frankfurt, Paderborn, Hertha, Hoffenheim und Düsseldorf) seiner sechs Erfolge hatte der FCA aber sehr wohl seine Führung über die Zeit gebracht. Beim 2:1 gegen Mainz hatte man sogar ein 0:1 gedreht. Das gelang im Osten Berlins diesmal nicht.

Berlins Christian Gentner im Zweikampf mit Rani Khedira vom FC Augsburg. Bild: Andreas Gora, dpa

In der ersten Spielhälfte neutralisierten sich FCA und Union Berlin immer mehr

FCA-Trainer Martin Schmidt hatte sein Team gegenüber dem Dortmund-Spiel auf zwei Positionen verändert. Stephan Lichtsteiner (auf der Bank) und Fredrik Jensen (Magen-Darm) wurden durch André Hahn und Felix Uduokhai ersetzt. Die beiden kopfballstarken Spieler sollten der körperlichen Wucht der Unioner Paroli bieten. Hahn rückte sogar in die Sturmspitze, Niederlechner übernahm den Part von Jensen. In der Abwehr agierte Uduokhai neben Gouweleeuw in der Innenverteidigung, Tin Jedvaj rückte nach rechts. „Union operiert mit vielen Flanken, du gehst auf die zweiten Bälle“, hatte Schmidt vor der Partie erklärt.

Und so kam es auch. Vor über 22.000 Zuschauer (darunter 2500 Augsburger Fans) entwickelte sich in der hitzigen, aber fairen Atmosphäre in der ausverkauften Alten Försterei ein Kampf um jeden Zentimeter auf dem engen Spielfeld. Bei Union fehlte der Ex-Augsburger Akaki Gogia (Kreuzbandriss), dafür spielte Marvin Friedrich, der erst im Sommer vom FCA zu Union für rund zwei Millionen Euro transferiert worden war, wie erwartet von Beginn an.

In der Anfangsphase ging es noch recht wild hin und her, mit leichten Vorteilen für die Berliner mit ihrem Kick and Rush. Doch so wirklich fand keine Mannschaft die richtige Idee, die gegnerische Abwehr zu überwinden. Und je länger das Spiel in der ersten Hälfte dauerte, desto mehr neutralisierten sich beide Teams. Das war aber nicht langweilig, sondern ein intensives Ringen mit vielen Zweikämpfen, viel Leidenschaft, kein oft so etwas distanzierter Geld-Adel-Fußball, sondern ehrliche Arbeit.

Nach der 2:0-Führung von Union Berlin war die Partie gegen den FCA entschieden

Doch schon wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff änderte sich die Statik des Spieles. Eine Berliner Ecke wird unfreiwillig von André Hahn verlängert, Tomas Koubek leicht behindert und Neven Subotic drückt den Ball am langen Pfosten zum 1:0 (47.) über die Linie. Ein schlechtes Omen für den FCA, denn bisher gewann Union zu Hause alle Spiele, in denen es in Führung gegangen war. Und es kam noch schlimmer. In der 62. Minute ist die FCA-Abwehr unsortiert, klärt ein Flanke stümperhaft, der Ball kommt zu Marcus Ingvartsen, der mittig im Strafraum sträflich frei steht und zum 2:0 einschießt. Zweimal hatte die FCA-Abwehr nicht aufgepasst, zweimal bestrafte das Union bei Temperaturen um den Gefrierpunkt eiskalt.

Danach war die Partie entschieden, auch weil Union-Torhüter Rafal Gikiewicz gegen Florian Niederlechner in der 89. Minute noch einmal spektakulär rettete, als der FCA alles nach vorne warf.

