Generalprobe in Amsterdam: FCA testet gegen Ajax

Vor dem Pokalspiel gegen Celle steht für den FC Augsburg am Samstag ein Härtetest auf dem Programm. Ajax besiegte kürzlich die Frankfurter Eintracht.

Von Robert Götz

Mit einem wirklich namhaften Testgegner endet für den FC Augsburg die Vorbereitung. Am kommenden Samstag (14 Uhr) spielt der FCA beim niederländischen Meister Ajax Amsterdam. So steht es auf jeden Fall auf der Ajax-Homepage.

So einen finalen Abschluss vor dem Pokalspiel am 12. September zu Hause gegen den Oberligisten MTV Eintracht Celle hatte sich FCA-Trainer Heiko Herrlich sehnlichst gewünscht. „Ich hätte gerne noch einen Test auf absolut höchstem Niveau. Ein Gegner, der uns unsere Grenzen absolut aufzeigt, wäre gut“, hatte Herrlich am Rande des Doppel-Testes in Heimstetten gegen Altach und Regensburg gesagt. Doch das war in Corona-Zeiten gar nicht so einfach. Zwei, drei Absagen hatte der FCA erhalten, jetzt hat es aber geklappt.

Testspiel des FCA unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Was den FCA erwartet, bekam vergangenen Samstag Eintracht Frankfurt zu spüren. Die unterlag der Mannschaft von Ajax-Trainer Erik ten Hag (früher FC Bayern II) mit 1:2 und war damit noch gut bedient. 9000 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Johann-Cruyff-Arena unter strengen Hygiene-Auflagen. Das Spiel gegen den FCA findet allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Sportpark de Toekomst statt. Es ist das Trainingsgelände der Profis, die Jugendakademie und die Spielstätte verschiedener Mannschaften des AFC Ajax und bietet insgesamt 2250 Tribünenplätze. Das Gelände liegt südöstlich der Hauptstadt.

Ten Hag will schnellen Kombinationsfußball sehen. Damit wirbelte er die Eintracht-Abwehr um Ex-FCA-Profi Martin Hinteregger gehörig durcheinander. Einen Tag später spielte Ajax gegen Union Berlin (mit Andreas Luthe im Tor) 2:2. Gegen den FCA muss er auf die europäischen Nationalspieler verzichten, die aus Südamerika und Afrika stehen ihm aber zur Verfügung wie Torhüter Andre Onana oder den bulligen Stürmer Lassina Traore. Bekanntester aktiver Ajax-Spieler ist derzeit aber Klaas-Jan Huntelaar. Der 37-Jährige spielte für Schalke 04 in der Bundesliga.

Beim FCA sind Michael Gregoritsch (Österreich), Ruben Vargas (Schweiz) und Fredrik Jensen (Finnland) unterwegs.

Die Generalprobe des FC Augsburg ist am Samstag im FCA-TV zu sehen.

Wir haben FCA-Stürmer Florian Niederlechner getroffen – und mit ihm über die kommende Bundesliga-Saison gesprochen. Hier können Sie sich die Podcast-Folge anhören:

