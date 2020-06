13:21 Uhr

Kaderplanung: Wird Rafal Gikiewicz neuer Torwart beim FCA?

Plus Der FCA plant für die neue Bundesliga-Saison. Mit dem Torhüter von Union Berlin soll man sich schon über einen Wechsel geeinigt haben. Andere Neuzugänge sind noch offen.

Von Robert Götz

Seit Samstag steht fest – der FC Augsburg geht nach der Sommerpause in seine zehnte Bundesligasaison. Damit kann der FCA auch seine Personalplanungen vorantreiben. Darüber hat sich Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter natürlich schon viel länger Gedanken gemacht, aber jetzt, wo der Klassenerhalt sicher ist, werden in den nächsten Tagen und Wochen weitere Transfers festgezurrt und auch vermeldet werden.

Den ersten hatte vor drei Wochen allerdings der VfL Wolfsburg verraten, als Manager Jörg Schmadtke verkündete, dass der FCA die Kaufoption (sieben Millionen Euro) für Felix Uduokhai gezogen habe. Reuter bestätigte den Transfer etwas angesäuert einige Tage später. Denn den Zeitpunkt der Veröffentlichung in Sachen Personalfragen bestimmt der Klub gerne selbst. Und so weigerte man sich bisher standhaft, sich zum Thema Tobias Strobl zu äußern, obwohl der ablösefreie Wechsel des 30-jährigen Mittelfeldspielers von Borussia Mönchengladbach zum FCA auch schon ein offenes Geheimnis ist.

Wechsel von Rafal Gikiewicz von Union Berlin zum FCA soll schon fix sein

Schon fest stehen soll nach den Informationen unserer Redaktion auch der Wechsel von Torhüter Rafal Gikiewicz von Union Berlin zum FCA. Der 32-jährige Pole hatte Ende April das Angebot des Aufsteigers auf eine Vertragsverlängerung, er war 2018 vom SC Freiburg gekommen, abgelehnt. Seitdem wurde Gikiewicz mit vielen Vereinen in Verbindung gebracht, unter anderem auch mit dem FCA. Auch die beiden Istanbuler Klubs Fenerbahce und Besiktas hatten sich um ihn bemüht. Schließlich ist Gikiewicz ablösefrei. Doch das war wohl vergeudete Energie, denn Gikiewicz und der FCA sollen sich schon vor ein paar Wochen handelseinig geworden sein. Union sicherte sich am vergangenen Mittwoch den Klassenerhalt und muss am Samstag noch zu Hause gegen Düsseldorf antreten, der FCA empfängt Leipzig.

Noch keine endgültige Einigung scheint der FCA mit Daniel Caligiuri, 32, erzielt zu haben. Der 32-jährige Mittelfeldspieler würde auch keine Ablöse kosten, da sein Vertrag beim FC Schalke 04 ausläuft.

Interesse scheint der FCA auch an Maximilian Thalhammer, 22, vom Drittligisten FC Ingolstadt zu haben. Auch der Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers läuft am 30. Juni aus. Was ins Auge sticht: der FCA versucht jetzt mit den ablösefreien Spielern so schnell wie möglich handelseinig zu werden. Denn in Zeiten der Corona-Krise sind sie begehrte Objekte. Bei allen anderen könnte der Markwert in den nächsten Wochen noch fallen, denn wirtschaftlich geht der Profi-Fußball rauen Zeiten entgegen.

Neuzugänge beim FC Augsburg: Auch diese Spieler stehen auf der Liste

Auf der Beobachtungsliste sollen auch die beiden Rechtsverteidiger Kevin Ruegg (FC Zürich) und Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen) stehen. Allerdings soll bei Zeefuik Hertha BSC das Rennen schon gemacht haben.

Stand heute werden in der kommenden Saison auch die vier ausgeliehenen Spieler wieder im Kader stehen. Mads Pedersen ist zum Beispiel schon nach Augsburg zurückgekehrt. Der Däne war Ende Januar zum FC Zürich ausgeliehen worden, um Spielpraxis zu sammeln. Doch der 23-jährige Linksverteidiger absolvierte nur zwei Spiele und wurde dann durch Verletzungen und die Corona-Krise ausgebremst. Und so verzichtete Zürich darauf, Pedersen nach Wiederbeginn der Meisterschaft noch einmal einzusetzen. Der Vertrag von Pedersen beim FCA läuft noch bis Juni 2024. Wie es mit Michael Gregoritsch, der aktuell zu Schalke 04 ausgeliehen ist, weitergeht, ist offen. Die Leihe läuft Ende Juni aus, Gregoritsch steht beim FCA bis 2022 unter Vertrag.

Länger als ursprünglich geplant werden Tim Rieder (1860 München) und Kevin Danso (FC Southampton) für ihre Teilzeitarbeitgeber tätig sein. Denn die Drittliga-Saison endet erst Anfang Juli. Sollten die Löwen nicht aufsteigen, wird eine feste Verpflichtung von Tim Rieder kaum möglich sein, obwohl die Löwen den Innenverteidiger, dessen Vertrag beim FCA 2021 ausläuft, gerne behalten würden.

Auch in der englischen Premier League wird über den 30. Juni hinaus gespielt. Beim Restart am Wochenende saß Kevin Danso beim 3:0 des FC Southampton bei Norwich City auf der Bank. Danso (Vertrag beim FCA bis 2024) kam bisher bei sechs Punktspielen zum Einsatz. Seine letzten Spielminuten liegen schon länger zurück. Am 2. November spielte der junge Innenverteidiger 15 Minuten bei der 1:2-Niederlage gegen Manchester City.

