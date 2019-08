Pleite in Dortmund: Note 5 für vier FCA-Spieler - und eine 2

Schuster hat genauso destruktiv spielen lassen wie Schmid!

Note 6 minus für den Trainer. ( Ich hab mir den Schmarrrn in Dortmund angetsn)

Da erzählt der immer vom Umschaltspiel und Pressing. Kennt das aber nur aus Erzählungen.

Als einziges hätte noch gefehlt dass sich das Team auf die Dortmunder Tribüne hinter das Tor verzogen hätte.

Blamage Nr. 3 in Serie, für eine körperlich nicht fitte Truppe. Die hatten alle einen braunen Streifen in der Unterhose incl. Trainer.

Wer in der Bundeslige nicht presst, gegenhält und nicht körperlich fit ist., hat da nichts zu suchen.

Nach so einem langen Trainingslager kann man die Ausreden vom Schmid nicht für voll nehmen.

