Pressestimmen zum Schalke-Spiel: "FCA beendet schwarze Serie"

Der FCA siegt auswärts gegen Schalke 04. Dieser Triumph ist eine Premiere. Die Pressestimmen zum Spiel.

Der FC Augsburg bezwingt den FC Schalke 04 – zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte. Die Pressestimmen zum FCA-Sieg:

"Die Schalke-Krise wird immer schlimmer! Erst 0:4 im Derby in Dortmund. Jetzt 0:3 zu Hause gegen Augsburg. Die Königsblauen haben mittlerweile die Bilanz eines Abstiegskandidaten: neun Spiele ohne Sieg, vier Punkte, 2:22 Tore – der längste Negativ-Lauf seit 20 Jahren!" Bild

"Augsburg beendet damit nach zuletzt vier Niederlagen in Folge seine schwarze Serie - die der Schalker setzt sich hingegen fort: S04 bleibt im neunten Liga-Spiel hintereinander sieglos und wartet nun seit dem ersten Rückrunden-Spieltag auf ein Erfolgserlebnis." Kicker

Schalke 04 findet kein Rezept gegen FC Augsburg

" Schalke kollabierte, verlor 0:3, knüpfte im negativen Sinne an das 0:4 aus der Vorwoche gegen Borussia Dortmund an." Neue Züricher Zeitung

Sein Freistoß ebnete den Weg zum Erfolg: Eduard Löwen (links; rechts Philipp Max) erzielte in der Anfangsphase der Partie auf Schalke sehenswert die Führung. Bild: Martin Meissner/AP-Pool, dpa

"Auch in der zweiten Hälfte fand Schalke zunächst kein Rezept gegen die Augsburger Defensive, zu ungenau waren die Pässe, zu ideenlos die Offensivbemühungen." Ntv

"Die Zahlen seit Jahresbeginn sind die eines Abstiegskandidaten. Lagen die Königsblauen zur Saison-Halbzeit nur sieben Zähler hinter Herbstmeister RB Leipzig auf dem fünften Tabellenrang aussichtsreich im Rennen um die Champions-League-Plätze, sind sie nun zu einem zuverlässigen Punktelieferanten mutiert, der dem Gegner nicht mehr wehtut." RP Online

Negativlauf des FC Schalke hält gegen FCA an

"Dass die Königsblauen noch im gesicherten Tabellen-Mittelfeld stehen mit Anschluss an die Europa-League-Plätze, haben sie nur ihrer starken Hinserie zu verdanken. Mit Blick auf die aktuelle Form fragt man sich allerdings: Wie konnte diese blutleere Mannschaft so tolle Leistungen zeigen? Von den Ergebnissen aus der ersten Saisonhälfte ist die Truppe aktuell fast so weit entfernt wie von der Schale." Sport1

Nachdenklich: Schalke-Trainer David Wagner. Bild: Martin Meissner/AP-Pool, dpa

"Der FC Schalke 04 wartet weiter auf den zweiten Sieg der Rückrunde. Beim Heimspiel gegen den FC Augsburg setzte es eine saftige Niederlage. Die Gelsenkirchener drohen die Europapokalplätze aus dem Blick zu verlieren." T-Online

"Der Negativlauf des FC Schalke hält an. Nach einer schwachen Leistung unterliegt das Team dem FC Augsburg 0:3. So lange ohne Sieg war der Klub zuletzt vor 20 Jahren. Zudem verletzt sich Schalkes Mittelfeldchef." Welt

