vor 49 Min.

So könnte der FCA heute gegen Frankfurt spielen

Der FC Augsburg benötigt heute im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt unbedingt drei Punkte, um weitere Unruhe zu vermeiden. Zwei alte Bekannte kehren zurück.

Nach zuletzt eher enttäuschenden Ergebnissen in der Bundesliga steht der FC Augsburg heute (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt unter Zugzwang. Mit einem Punkt aus den ersten drei Spielen befindet sich die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt derzeit auf Tabellenrang 16. Nur Hertha BSC Berlin und der FSV Mainz 05 liegen hinter den Augsburgern. Ein Sieg im Heimspiel wäre wichtig, um nicht schon früh in der Saison den Anschluss an die Konkurrenz um den Klassenerhalt zu verlieren - und um der Mannschaft im Umbruch ein wenig Ruhe zu verschaffen.

Es gibt für dieses Unterfangen jedoch leichtere Aufgaben. Denn Eintracht Frankfurt reist als Tabellensiebter mit sechs Punkten aus drei Spielen an. Die Hessen haben sich zudem einigermaßen souverän für die Europa League qualifiziert, wo sie am Donnerstag auf den FC Arsenal treffen.

Martin Schmidt feierte im April gegen Frankfurt einen gelungenen Einstand

Hoffnung gibt dem FCA allerdings die Erinnerung an die Begegnung gegen Frankfurt im April diesen Jahres. Martin Schmidt feierte gerade seinen Einstand als Trainer in Augsburg und stoppte mit einem 3:1 Sieg den damaligen Abwärtstrend. Nach dem Erneuerungsprozess werden von der damaligen Mannschaft am heutigen Samstag nur noch wenige dabei sein. Warum so ein Umbruch Zeit und Geduld braucht, zeigt ein Blick auf die Augsburger Defensive.

Martin Schmidt muss seine Mannschaft dort gezwungenermaßen erneut umstellen. Denn Neuzugang Stephan Lichtsteiner wird nach seiner gelb-roten Karte aus dem Spiel gegen Union Berlin gesperrt fehlen. Tin Jedvaj, Neuzugang aus Leverkusen, dürfte ihn auf der rechten Verteidigerposition ersetzen. Für ihn könnte dann Marek Suchy, der ebenfalls neu nach Augsburg gekommen ist, ins Abwehrzentrum rücken. Somit wird wohl wieder eine Augsburger Abwehrkette auf dem Platz stehen, die in der Form noch nicht zusammengespielt hat.

Hinteregger und Kohr kehren in die WWK-Arena zurück

Auf Frankfurter Seite wird mit Martin Hinteregger ein ehemaliger Augsburger in die WWK-Arena zurückkehren. "Hinti" ist trotz seiner Alkohol-Eskapade während der Länderspielpause im Eintracht-Kader und darf wohl auch mit einem Platz in der Startelf rechnen. Auch Mittelfeldspieler Dominik Kohr war für den FCA aktiv. Mit den beiden Neuzugängen Bas Dost und André Silva wird Frankfurt versuchen, die Abgänge des Offensiv-Trios um Rebic, Haller und Jovic zu ersetzen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

FC Augsburg:

Koubek - Jedvaj, Suchy, Uduokhai, Max - Richter, Khedira, Gregoritsch, Baier, Vargas - Niederlechner

Eintracht Frankfurt:

Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Kohr, Kamada, Rode, Kostic - Paciencia, Silva (AZ)

