Alwin Fink und Co. – ein „toller Tag“ für FCA-Legenden

Im Rahmen des „Traditionsspieltags“ feiert der FC Augsburg seine einstigen Meister-Helden aus der Saison 1973/74. Mancher Spieler von damals schwärmt nicht nur von Helmut Haller.

Der FC Augsburg rief – und viele kamen. Vor genau 50 Jahren, in der Saison 1973/74, feierte die erste Mannschaft den Meistertitel in der Regionalliga Süd und scheiterte wegen eines winzigen Punktes am Aufstieg in die Bundesliga. In der Spielzeit zuvor wurde der Klub Meister in der Bayernliga. Im Rahmen des „Traditionsspieltags“ lud der Bundesligist die Helden von damals zum Spiel gegen den SV Werder Bremen ein.

Bei einem Wiedersehensfrühstück in der Gaststätte Fuchs in Steppach begrüßte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll die Gäste. Etliche der ehemaligen Meisterspieler hatten sich seit rund 50 Jahren nicht mehr gesehen. „Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut“, erzählte etwa Hans Hauser, der damalige Torhüter, dem der Augsburger Sportjournalist Willy Schweinberger den Spitznamen „schwarzer Panther“ verpasst hatte. Hauser, der vom SSV Reutlingen an die Donauwörther Straße kam, zeigte sich von der Entwicklung des FCA beeindruckt. „Was hier auf allen Ebenen entstanden ist, kann sich sehen lassen.“

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

FCA-Legenden fahren im Oldtimer-Bus zur WWK-Arena

Nach der Fahrt in einem Oldtimer-Bus bekamen die Spieler von einst in der Arena vor den mehr als 30.000 Besucherinnen und Besuchern ihren Empfang. Alwin Fink war vom Verein in die Organisation des Festes eingebunden. Der damalige Mannschaftskapitän blickte auf die „tolle Kameradschaft“, die damals im Meisterteam herrschte und den aus Italien nach Oberhausen heim gekommenen Star Helmut Haller zurück. Haller-Tochter Karin weilte ebenfalls unter den Gästen in der Arena. Im Rückblick auf die Meistersaison schwelgte der damalige Torjäger Karl Obermeier in Erinnerungen über Helmut Haller, seine ehemaligen Kollegen und die vielen Zuschauer in der Rosenau und bei Auswärtsspielen. „Es war ein toller Tag“, schwärmte Edgar Schneider, den damals alle nur „Hammer-Ede“ wegen seiner außergewöhnlichen Schusskraft nannten. Da war auch die Enttäuschung über die 0:3-Schlappe der FCA-Profis gegen die Bremer vergessen.

Weiter gefeiert wurde am Sonntag rund um den 3:0-Sieg der U23 im Rosenaustadion gegen den TSV Buchbach. Einige Hundert Fußballfreunde saßen nicht nur beim Spiel auf der Tribüne, sie waren zugleich Teil einer „Meistersaison“-Dokumentation von Filmemacher Arno Wehrmann.

Die anwesenden ehemaligen Spieler: Franz Bracher, Claus Brandmair, Franz Dürrschmidt, Alwin Fink, Wolfgang Haug, Hans Hauser, Hans Jörg, Richard Kozurek, Willi Miller, Karl Obermeier, Rudolf Probst, Jürgen Rager, Edgar Schneider, Georg Schnurrer, Heiner Schuhmann, Walter Schwab, Harald Steinhäusler, Ludwig Stocker, Erix Weixler, Peter Ziegelmeier.

Lesen Sie dazu auch