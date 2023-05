Beljo stellt Berisha beim FCA in den Schatten

Plus Gegen Union Berlin unterstreicht der 21-jährige Angreifer seine Bedeutung für den FC Augsburg. Entsprechend fällt das Lob der FCA-Verantwortlichen aus.

Als Dion Beljo am Samstagabend den anthrazitfarbenen Business- und VIP-Bereich der Augsburger Arena verließ, empfingen ihn Sprechchöre mit seinem Namen. Zu übersehen war der Angreifer des FC Augsburg nicht, mit seinen knapp zwei Metern Körpergröße ragte er aus der Fantraube heraus, die sich um ihn geschart hatte. Hier ein Selfie, da ein Autogramm, fürs Schulterklopfen war er den meisten schlicht zu groß. Beljo hatte sich mit seinem 1:0-Siegtreffer gegen Union Berlin in die Herzen der FCA-Fans geschossen; neben Torhüter Tomas Koubek war der 21-Jährige der gefeierte Mann. Vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum(Samstag, 15.30 Uhr/Sky) wirkten alle, die es mit dem FCA hielten, erleichtert. Auch Beljo. "Diese drei Punkte hatten für uns eine große Bedeutung."

Gegen Stuttgart hatte Beljo einen Treffer erzielt und so einen Punkt ermöglicht, gegen Berlin hatte er getroffen und für drei Punkte gesorgt. Gute Eindrücke und Lob für mannschaftsdienliches Arbeiten sind das eine, vornehmlich werden Stürmer jedoch nach ihrem Ertrag beurteilt, nach Toren und Vorlagen. Drei Treffer und eine Vorlage in 15 Spielen sind Beljos bisherige Bilanz. Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter hatte den Schlaks im Winter zum Fußball-Bundesligisten geholt. Lange stand er im Schatten von Ermedin Demirovic und Mergim Berisha; inzwischen tritt er aus diesem heraus. Für seine Körpergröße wirkt er erstaunlich geschmeidig und beweglich, zudem verfügt er über eine feine Technik.