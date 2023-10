FC Augsburg

Breitenreiter und Co. – diese Trainer könnten beim FCA auf Maaßen folgen

Plus Nach der Niederlage gegen Darmstadt deutet etliches auf eine Trennung von Enrico Maaßen hin. Im Gespräch ist auch ein Kandidat, den die wenigsten kennen dürften.

Noch haben die Verantwortlichen des FC Augsburg keine finale Entscheidung getroffen, doch mehr als fraglich scheint, dass Enrico Maaßen beim Fußball-Bundesligisten eine Zukunft hat. Zu enttäuschend verliefen die jüngsten Wochen und Monate unter der Regie des 39-Jährigen. Vorläufiger Tiefpunkt war das 1:2 (0:0) in der eigenen Arena gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98. Womöglich präsentiert Sportdirektor Marinko Jurendic Anfang der Woche bereits einen Nachfolger. Einige Kandidaten sind naheliegend, andere wären eine kleine Überraschung.

André Breitenreiter Mit dem 50-Jährigen hat Jurendic den FC Zürich im vergangenen Jahr zur Meisterschaft in der Schweiz geführt. Erfolg verbindet. Danach trennten sich ihre Wege, weil Breitenreiter zur TSG Hoffenheim wechselte. Der 50-Jährige ist eine Mischung aus Jung und Alt, hat Erfahrung, ist aber nicht verbraucht. Seine Bilanzen sind durchwachsen. Mit dem SC Paderborn und Hannover 96 stieg Breitenreiter in die Bundesliga auf. Paderborn verließ er nach einer Saison in der ersten Liga und dem Abstieg, in Hannover wurde er vorzeitig entlassen. Seine beste Phase erlebte er mit dem FC Schalke 04, den er in der Saison 2015/16 in der ersten Liga auf Tabellenplatz fünf führte. Bei der TSG Hoffenheim wurde Breitenreiter Anfang Februar freigestellt.

