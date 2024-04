FC Augsburg

Warum sich der FCA in einer ungewohnten Lage befindet

Plus Fünf Siege in Serie hat der FC Augsburg zwar verpasst, gegen Hoffenheim könnte er jedoch vorzeitig sein Saisonziel erreichen. Das sagt Trainer Thorup zum Europapokal und möglichen Ausfällen.

Von Johannes Graf

Als Jess Thorup am Mittwoch mit seiner Mannschaft in die Trainingswoche startete, war für den Trainer des FC Augsburg etliches ungewohnt. An normalen Tagen steht ein überschaubares Grüppchen an den Absperrgittern abseits des Rasens und beäugt das Treiben auf dem Platz. In den Ferien bevölkern hingegen bei öffentlichen Übungseinheiten Eltern und Kinder das gepflasterte Plätzchen, stets auf der Jagd nach Selfies und Autogrammen. Da kommt es schon mal vor, dass sich der Start des Trainings verzögert, weil Star-Stürmer Ermedin Demirovic Trikots und Handyhüllen bekritzeln soll.

Ungewohnt aus Thorups Sicht zugleich der Umfang seines Personals. Bislang musste der 54-Jährige lediglich partiell seine Formationen verändern, durfte auf seine Achse und Stammelf bauen. Doch das Spiel gegen Köln hatte sichtbare Spuren im Kader hinterlassen. Über Wochen hinweg war der Fußball-Bundesligist von Verletzungen und Blessuren verschont geblieben, geballt hat es ihn nun in den vergangenen Tagen getroffen. Nach Robert Gumny (Kreuzbandriss) ist ebenso für Elvis Rexhbecaj (Mittelfußbruch) die Saison beendet. Wann Niklas Dorsch (Ferse) ins Mannschaftstraining zurückkehrt, ist offen.

