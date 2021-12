Stabiles Augsburger Zentrum machte den Sieg in Köln möglich

Plus Reece Oxford und Jeffrey Gouweleeuw geben der FCA-Defensive Stabilität. Das war die Basis für den Erfolg in Köln. Allerdings wird das Duo wieder auseinandergerissen.

Markus Weinzierl sollte sich nicht daran gewöhnen. Freilich war es für den Trainer des FC Augsburg angenehm, als beim 2:0-Sieg in Köln endlich wieder mal zwei gelernte Innenverteidiger in der Startelf zu haben. Jeffrey Gouweleeuw und Reece Oxford waren zurückgekehrt, nachdem zuletzt Robert Gumny und Frederik Winther wegen der Personalnot im defensiven Zentrum ausgeholfen hatten. Bei Gouweleeuw war die Rückkehr erwartungsgemäß, nachdem er vor einer Woche nach seiner Corona-Infektion freigetestet worden war.