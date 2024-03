FC Augsburg

10.03.2024

Das etwas andere magische Dreieck beim FC Augsburg

Plus Beim hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen den unbequemen Aufsteiger 1. FC Heidenheim stehen diesmal beim FC Augsburg die Defensiv-Spezialisten im Mittelpunkt.

Von Robert Götz

Als Jeffrey Gouweleeuw gerade beim letzten Stopp seiner Interview-Tour in der Mixed-Zone der WWK-Arena noch einmal erklärte, wie der 1:0-Sieg des FC Augsburg gegen den 1. FC Heidenheim zustande kam, klopfte ihm Frank Schmidt auf die Schulter. Der Trainer des 1. FC Heidenheim sagt nur „Gratulation“ und verschwand in der Tür zum PK-Raum. Normalerweise sind die Spieler-Befragungen längst beendet, wenn die Trainer zur Pressekonferenz gebeten werden.

FCA-Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw auf den Spuren von FC Bayern-Legende Gerd Müller

Aber Gouweleeuw hatte am Samstag einfach viel zu erzählen. Der Innenverteidiger hatte den FCA mit seinem Tor in der 22. Minute den Weg zum dritten Sieg in Folge geebnet. Nach einer Ecke von Arne Maier hatte er sich in bester Torjäger-Manier mit einer kurzen Körperdrehung wie weiland Gerd Müller seines acht Jahre jüngeren Bewachers Marvin Pieringer entledigt und per Drop-Kick das Tor des Tages erzielt. Auch sehr zur Freude von Standard-Trainer Lars Knudsen, der seit knapp zwei Monaten beim FCA angestellt ist. „Die Ecke war so einstudiert. Wir haben in der Woche die Standards viel trainiert. Aber eigentlich war es nicht der Plan, dass ich das Tor schieße. Normalerweise mache ich den Block, damit Kristijan (Jakic) oder Phillip (Tietz) hinter mir frei sind“, verriet Gouweleeuw eine Ecken-Variante.

