Demirovic macht sich für andere Klubs immer interessanter

Plus Durch seinen Doppelpack stellt der Angreifer einen Bundesliga-Rekord beim FCA auf. Wie Trainer und Sportdirektor den Spieler sehen, den im Sommer lukrative Angebote locken dürften.

Von Johannes Graf

In der 29. Minute war es soweit. Fredrik Jensen hatte den Ball von der rechten Seite in den Strafraum gepasst und bereitete so einen historischen Treffer vor. Ermedin Demirovic war einen Schritt schneller als sein Darmstädter Gegenspieler und bugsierte den Ball ins kurze Eck zum unwirklichen Zwischenstand von 5:0. Dieser Nachmittag im Stadion am Böllenfalltor wird in den Geschichtsbüchern des FC Augsburg einen Platz finden, allein ob zweier Rekorde: Zum einen hatte der FCA in der Fußball-Bundesliga auswärts noch nie höher gewonnen, zum anderen hatte noch nie ein Spieler des FCA innerhalb einer Saison mehr Treffer erzielt.

Demirovic also. Wer sonst? In der vergangenen Saison stand der 25-Jährige teils im Schatten des Torjägers Mergim Berisha. Die Entwicklung des Stürmerduos hätte in dieser Spielzeit allerdings unterschiedlicher kaum verlaufen können. Während Berisha sich nach seinem Wechsel zur TSG Hoffenheim das Kreuzband riss und eine schwierige Phase durchmacht, befindet sich Demirovic auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Schaffenskraft. 14 Tore hat er erzielt, deren neun vorbereitet. Nur Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane (27/6) hat bislang mehr Torbeteiligungen vorzuweisen.

