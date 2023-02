FC Augsburg

vor 17 Min.

Der FCA-Kapitän Gouweleeuw geht voran

Plus Jeffrey Gouweleeuw spricht vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC über den neuen FC Augsburg nach der Winterpause. Und über seine Zukunft.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Das Tor der TSG 1899 Hoffenheim war an diesem Freitagabend in der WWK-Arena wie vernagelt. Der FC Augsburg hatte viel versucht, doch es schien alles auf ein 0:0 hinauszulaufen. Da nahm Kapitän Jeffrey Gouweleeuw die Sache in der 88. Minute selbst in die Hand. Zuerst schickte er mit einem feinen Chip-Pass Iago in die gefährliche Zone auf der linken Seite, die Flanke des Brasilianers konnten die Gäste gerade noch zur Ecke klären. Der 19-jährige Arne Engels trat dies von links auf den kurzen Pfosten, Gouweleeuw verlängerte, Fredrik Jensen drückte den Ball über die Linie. Nach dem entscheidenden 1:0 brachen in der WWK-Arena alle Dämme. Direkt vor der Ulrich-Biesinger-Tribüne stand Gouweleeuw im Mittelpunkt. Er genoss es, nicht mit viel Brimborium, so ist der Niederländer nicht, sondern mehr mit einem gewissen Stolz. Es war ein Sieg des Willens. Gouweleeuw ging voran. Solche Siege schweißen zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen