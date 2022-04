FC Augsburg

15:53 Uhr

Der FCA verliert gegen seinen eigenen Klon

Plus Der FC Augsburg scheitert bei der 0:1 (0:0)-Niederlage gegen Hertha BSC an einem Gegner, der ihn mit seinen eigenen Tugenden und einem 35-Jährigen schlägt.

Von Robert Götz

Es waren komische Momente am Samstagnachmittag kurz nach 17.15 Uhr in der WWK-Arena. Normalerweise lässt sich nach einem Sieg mindestens eine Mannschaft von ihren Fans feiern. Entweder die des FC Augsburg vor der Ulrich-Biesinger-Tribüne, oder der Gegner vor dem Gästeblock im Süden des Stadions. Doch nach der 0:1 (0:0)-Niederlage des FCA gegen Hertha BSC war das anders. Die FCA-Profis standen verständlicherweise nach der bitteren Niederlage im Kellerduell der Bundesliga frustriert und auch ratlos nur ein paar Augenblicke vor ihren treuesten Anhängern, die sie mit wenig Beschimpfungen, sondern vor allem mit aufmunternden Applaus in die Kabine verabschiedeten. Aber auch die Hertha-Spieler hatten keine große Lust sich trotz des eminent wichtigen Sieges von ihren rund 1000 mitgereisten Fans hochleben zu lassen. Zu tief saß noch der Schock vom vergangenen Wochenende, als einige Spieler nach der 1:4-Derby-Niederlage gegen Union Berlin von aggressiven Ultras gezwungen wurden, ihre Trikots vor dem Hertha-Block auszuziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

