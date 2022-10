Der nächste, bitte: Mit Robert Gumny fällt der nächste FCA-Verteidiger aus

Vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig reißt die Verletztenmisere nicht ab. Wie FCA-Coach Enrico Maaßen sagte, wird der zuletzt formstarke Robert Gumny fehlen.

Faktisch stehen beim FC Augsburg zwei Niederlagen in Folge zu Buche: In Köln gab es ein 2:3, das Heimspiel gegen die Bayern ging mit 2:5 verloren. Dennoch ist die Euphorie in Augsburg ungebrochen - was am forschen Auftreten des FCA unter Trainer Enrico Maaßen auftritt. Der 38-Jährige hat seiner Mannschaft ein forsches und mutiges Konzept verordnet, mit dem das Team vor allem gegen die Bayern die Herzen vieler Fans gewann - Maaßen-Ball sozusagen.

Die schlechten personellen Nachrichten reißen jedoch auch vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) nicht ab. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte Trainer Enrico Maaßen...

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

...zum Personal:

"Robert Gumny wird nicht spielen können, er fällt verletzt aus. Er hat einen Ausfallschritt gemacht und sich da etwas getan (an den Adduktoren, Anm. d. Red.). Ich gehe nicht davon aus, dass er in den nächsten zwei Wochen auf dem Trainingsplatz steht. Frederik Winther ist ebenfalls weiter wegen Knieproblemem fraglich, ebenso wie Fredrik Jensen der einen Infekt hatte. Auch bei Mergim Berisha ist das so. Er hat am Donnerstag individuell trainiert, heute (am Freitag) wird er mit der Mannschaft trainieren. Mal sehen, wie er das verträgt. Auch Rafal Gikiewicz wird nicht spielen könnnen."

...dazu, wer überhaupt noch auflaufen kann angesichts der Verletztenmisere:

Lesen Sie dazu auch

"Der ein oder andere hat schwerw Beine oder ist mit einer Blessur aus dem Bayern-Spiel gekommen. Wir werden diesmal erst spät entschieden, wer sich frisch fühlt."

...zu Mads Pedersen, den nach dem Bayern-Spiel Krämpfe plagten:

"Er hat einen Schlag abbgekommen. Mads ist auch ein Kandidat, bei dem wir schauen wollen wie es im Training geht. Wir werden auf jeden Fall mit elf Spielern spielen."

...dazu, wer Robert Gumny ersetzen könnte:

"Mads hat da gespielt. Wir haben auch noch Framberger und Daniel Caligiuri, die diese Position schon gespielt haben."

...zum formstarken Gegner aus Leipzig, der seit sechs Spielen ungeschlagen ist:

"Leipzig ist eine stark besetzte Mannschaft, die viel Tempo hat. Sie haben sich stabilisiert und gute Ergebnisse erzielt. Es ist nach Bayern wieder eine Mannschaft, die in der Champions League spielt und wir wir brauchen wie gegen die Bayern eine gute Leistung. Wir haben zwar einen Tag weniger Pause als RB, aber spielen zuhause. Wir haben ein Heimspiel und wollen das gewinnen."

...wie die Intensität trotz der Ausfälle hochgehalten werden soll:

"Es wird wichtig sein, das zu schaffen. Gegen Köln haben wir das nicht geschafft. Gegen Leipzig muss das wieder der Fall sein, deswegen entscheiden wir spät um das frischeste Personal auf dem Platz zu haben. Natürlich ist die Situation nicht einfach, aber das war sie die ganze Saison nicht. Alle Spieler im Kader haben eine Daseinsberechtigung und den Anspruch, Bundesliga zu spielen. Wir werden elf gute und frische Spieler finden, die gegen Leipzig ein gutes Spiel machen werden."

...zu Mergim Berisha:

"Bei Mergim ist es so, dass er individuell trainiert und noch nicht bei 100 Prozent ist. Mal sehen, wie es bei ihm weitergeht."

...zu Julian Baumgartlinger:

"Julian brennt auf mehr Einsatzzeit, jeder will spielen. Wir müssen kucken wie fit sich Carlos Gruezo und Elvis Rexhbecaj fühlen. Beide sind sehr viele Kilometer gelaufen.

...zur taktischen Herangehensweise an Leipzig:

"In Leipzig sind ein paar Jungs dabei, die richtig gut kicken können. Ich kenne Marco Rose noch aus Dortmund richtig gut. Leipzigs Stärke ist es, richtig gut gegen den Ball zu spielen und die Umschaltphasen zu nutzen. Mit ihrem aggressivem Gegenpressing kreieren sie viele gute Chancen. Das wird eine große Herausforderung für uns. Wir haben jetzt eine englische Woche, für Leipzig ist es die dritte. Die Atmosphäre im Stadion wird wichtig sein. Gegen die Bayern war es überragend: Jeder gewonnene Zweikampf wurde gefeiert, jede Ein- und Auswechslung beklatscht. Das sind die emotionalen Momente, die wir brauchen. Deswegen hoffe ich, dass wir das Stadion noch vollkriegen."

...zu den Gründen für die Verletzenmisere:

"Es ist immer wichtig, sich zu reflektieren und zu hinterfragen. Wir sprechen mit den Jungs, schauen aber auch beim Monitoring genau hin. Am Ende ist die Verletzung von Robert jetzt die dritte Muskelverletzung nach Lasse Günther in der Vorbereitung und der von Frederik Winther. Die anderen Ausfälle waren Kontaktverletzungen wie bei Felix Uduokahi oder Probleme, die wir aus der vergangenen Saison übernommen haben wie bei Reece Oxford oder Ruben Vargas. Ich hoffe, dass wir mit möglichst vielen Spielern gesund bis zum Winter durchkommen und uns dann sammeln und frisch zurückkommen."

...zu den in der Fankurve abgebrannten Feuerwerkskörpern:

"Das ist ein schwieriges Thema für den Trainer, eine Grundsatzthematik. Ich möchte mehr auf die Stimmung eingehen - und die war überragend. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, um erfolgreich zu sein."

...zu Berishas WM-Chancen:

"Mergim ist ein bisschen aus dem Tritt gekommen, er muss jetzt wieder fit werden und an die guten Leistungen anknüpfen. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und es ist wichtig, dass er auf dem Platz steht. Wenn er seine Leistungen so abruft ist es logisch dass er Chancen hat. Die Qualität dazu hat er."