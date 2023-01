FC Augsburg

07.01.2023

Ein Interview mit Florian Niederlechner, das geführt wurde, aber nie erscheinen wird.

Plus Florian Niederlechner stellt sich in Algorfa einem Gespräch, zieht die Aussagen aber allesamt 26 Stunden später wieder zurück. Was steckt hinter diesem Entschluss des Stürmers des FC Augsburg, der schon bei Hertha BSC unterschrieben hat?

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Florian Niederlechner schließt sich der kleinen Gruppe an. Augen zu, Ball in die Höhe und mit geschlossenen Augen fangen. Niklas Dorsch, Daniel Caligiuri und Co-Trainer Jonas Scheuermann haben sich die spaßige Übung ausgedacht. Es wird viel gelacht – vor allem, als Niederlechner der Ball bei seinem Versuch auf den Kopf fällt. Die Stimmung ist auffällig gelöst, auch bei Niederlechner – obwohl der sich doch in einer so schwierigen Situation befindet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen