FC Augsburg

19:29 Uhr

Niederlechner dementiert Medizincheck-Gerüchte – aber deutet FCA-Abschied an

Am Samstag freute sich Florian Niederlechner (rechts) mit Torschütze Lukas Petkov. Am Montag stand Christbaumkauf und kein Medizincheck auf seinem Terminplan.

Plus FCA-Stürmer Florian Niederlechner war selbst nicht in Berlin - ob es Kontakt zur Hertha gibt, ließ er offen. Dass er den FC Augsburg spätestens im Sommer verlässt, ist aber wahrscheinlich.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Es sind gerade turbulente Tage für Florian Niederlechner. Eigentlich hätte sich der 32-jährige Stürmer den FC Augsburg in Ruhe auf die Rückrunde mit dem FCA vorbereiten wollen. Am Samstag beim ersten Test (3:0) gegen Grashoppers Zürich lief es ganz gut für ihn und seine Kollegen. Doch am Sonntag ploppte eine Meldung der Bild auf, dass Niederlechner am trainingsfreien Montag einen Medizincheck in Berlin bei der Hertha absolvieren werde.

