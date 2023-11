Elf Verletzte durch Böllerexplosion bei FCA-Spiel – zwei Männer festgenommen

Während des FCA-Spiels gegen Hoffenheim ertönte ein Knall, der im gesamten Stadion zu hören war. Noch während der Partie ermittelt die Polizei zwei Tatverdächtige.

Durch die Explosion eines Böllers im Bereich des Gästeblocks sind beim FCA-Spiel gegen Hoffenheim etliche Menschen verletzt worden. Die Polizei spricht von einem lauten Knall in der 57. Spielminute, der im gesamten Stadion zu hören war. Nach Angaben der Beamten sind bislang elf Verletzte Personen bekannt. Demzufolge erlitten mehrere Personen offenbar ein Knalltrauma. Das Spiel wurde unterbrochen und die verletzten Personen durch den Rettungsdienst versorgt. Nach Informationen unserer Redaktion sollen sich unter den Verletzten ein 12- sowie ein 17-jähriges Mädchen befunden haben.

Die Polizei ermittelte noch während des Spiels zwei Tatverdächtige. Beide Männer stehen im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Sie wurden ebenfalls noch während der laufenden Partie festgenommen und befinden sich aktuell im Gewahrsam der Polizei.

Ein Hoffenheim Fan muss nach einem Böller behandelt werden. Foto: Harry Langer, dpa

"Ein nicht zu fassender Unsinn", sagte Alexander Rosen, Sport-Geschäftsführer der TSG. Die Hoffenheimer Ultra-Szene habe sich von der Aktion distanziert. Rosen lobte den Umgang des Schiedsrichters mit der schwierigen Situation: Das Spiel sei erst fortgeführt worden, als festgestanden habe, dass niemand schwer verletzt wurde. Auch FCA-Geschäftsführer Michael Ströll lobte Schiedsrichter Felix Brych.

Böller flog in Richtung der Auswechselspieler des FCA

Wie der FC Augsburg auf X schrieb, flog der Böller aus dem Hoffenheimer Block in Richtung Augsburger Auswechselspieler. Der Knallkörper landete jedoch offenbar in der Nähe von Fans der Hoffenheimer.

Schiedsrichter Felix Brych hat einen Vorfall wie die Knallkörper-Explosion beim Bundesliga-Spiel des FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim laut eigener Aussage "noch nie" erlebt. "Ich habe noch nie einen so lauten Knall in einem Fußball-Stadion gehört", sagte der Unparteiische, der die Partie für gut fünf Minuten hatte unterbrechen müssen. "Ich habe mir schon überlegt, was mit den Menschen passiert, die da in der Nähe sind, diesen Knall aushalten müssen", sagte der 48-Jährige, der von den Club-Verantwortlichen nach dem 1:1 für sein Verhalten gelobt wurde. "Natürlich, wenn es schlimmer gewesen wäre, hätten wir auch andere Maßnahmen ergreifen müssen", sagte Brych.

Schiedsrichter Brych erklärt sein Vorgehen nach der Explosion

Die Entscheidung zum Weiterspielen sei "im Verbund mit allen Beteiligten" getroffen worden. In der Folge habe er besonders aufmerksam sein müssen. "Wie reagieren die Spieler, wird es hektisch? Sind sie so betroffen, dass sie gar nicht mehr richtig spielen können?", sagte Brych. "Natürlich habe ich auch geguckt, was passiert auf den Rängen."

Die Polizei bittet Personen, die ebenfalls verletzt wurden, sich unter der Telefonnummer 0821/3233810 zu melden. (mit dpa)

