Ermedin Demirovic führt den FCA als Kapitän an

Auf Jeffrey Gouweleeuw folgt der Angreifer als Spielführer des FC Augsburg. Diese Spieler komplettieren den künftigen Mannschaftsrat.

Mit seiner Entscheidung hatte sich Trainer Enrico Maaßen lange Zeit gelassen. Zwei Tage vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen die SpVgg Unterhaching (Sonntag, 15.30 Uhr) hat der FC Augsburg publik gemacht, welche führenden Köpfe künftig der Mannschaft ein Gesicht geben und deren Werte verkörpern sollen. Ermedin Demirovic wird die Elf des Fußball-Bundesligisten ab jetzt aufs Spielfeld führen. Der Angreifer war in der vergangenen Saison vom SC Freiburg nach Augsburg gewechselt, war sogleich Stammspieler und gilt als verbindendes Element in der Kabine.

In einer Mitteilung des Vereins lässt sich der 25-Jährige so zitieren: "Es erfüllt mich mit großem Stolz, Kapitän des FC Augsburg zu sein und unser Team anzuführen." Als Stellvertreter werden die Mittelfeldspieler Niklas Dorsch und Elvis Rexhbecaj fungieren. "Gemeinsam mit meinen Kapitänskollegen und dem gesamten Mannschaftsrat wollen wir vorangehen und dafür sorgen, dass wir in jedem Spiel als Team mit Geschlossenheit und viel Herz auftreten und unsere Ziele erreichen", so Demirovic weiter.

Weitere Mitglieder im FCA-Mannschaftsrat sind Mads Pedersen, Finn Dahmen und Sven Michel

In besagtem Mannschaftsrat befinden sich noch Linksverteidiger Mads Pedersen, Torhüter Finn Dahmen und Routinier Sven Michel. Diese Spieler fungieren als erste Ansprechpartner für Trainer, sportliche Leitung und Geschäftsführung, vertreten die Interessen der Mannschaft und sind unter anderem verantwortlich für verschiedene organisatorische Themen und Führungsaufgaben. Das sechsköpfige Gremium soll laut FCA nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch außerhalb des Platzes "mit gutem Beispiel vorangehen und den Klub repräsentieren".

Der Mannschaftsrat hat sich nicht nur punktuell verändert, letztlich spiegelt er die überholte Hierarchie innerhalb des Teams wider. Daniel Caligiuri und André Hahn waren nach dieser Saison verabschiedet worden, die Zukunft des ehemaligen Kapitäns Jeffrey Gouweleeuw und Felix Uduokhai beim FCA ist ungewiss. Mit Dorsch hatten diese vier Spieler in der vergangenen Saison den Mannschaftsrat gebildet.

Transfers, News, Personalien: Sie sind interessiert am schnellen FCA-Update? Dann schauen Sie bei unserem FCA-Ticker vorbei.

Lesen Sie dazu auch