Ex-FCA-Trainer Manuel Baum soll dem Nachwuchs von RB Leipzig Flügel verleihen

Plus Der ehemalige FCA-Trainer leitet seit 1. Juli das Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig. Er muss den RB-Nachwuchs endlich bundesligatauglich machen. Beim FC Augsburg ist ihm das schon gelungen.

Natürlich war Manuel Baum beim Abschiedsspiel von Daniel Baier der Einladung gefolgt, das Team der Eurohelden zu coachen. Schließlich war Manuel Baum zweieinhalb Jahre, von Dezember 2016 bis zu Entlassung Anfang April 2019, als Cheftrainer des FC Augsburg quasi der Vorgesetzte von Daniel Baier. "Daniel war ein toller Spieler und Mensch", schwärmte Baum nach der emotionalen Abschiedsfeier.

Baier, der Capitano, war der verlängerte Arm von Baum auf dem Platz. Und Baum gelang in dieser Zeit ein Kunststück, das bisher in der Bundesliga einmalig geblieben ist: Am 19. September 2017 gewann er mit dem FCA zu Hause gegen RB Leipzig mit 1:0. Der bisher einzige Punktspielsieg gegen RB. Michael Gregoritsch (jetzt SC Freiburg) hatte schon in der vierten Minute das Siegtor auf Vorlage von Alfred Finnbogason (jetzt AS Keupen) erzielt.

