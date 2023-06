FC Augsburg

vor 35 Min.

Was passiert mit Ricardo Pepi und den anderen Leihspielern des FCA?

Plus Die FCA-Leihe von Ricardo Pepi scheint sich auszuzahlen. Niederländische Clubs wollen den US-Amerikaner verpflichten. Wie sieht es mit den anderen Leihspielern aus?

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Der Wechsel von Ricardo Pepi in die niederländische Eredivisie nimmt konkrete Formen an. Der PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam buhlen um den 20-jährigen Stürmer, der vom FCA an den FC Groningen ausgeliehen war. Der FCA hatte aber in der vergangenen Saison noch andere Profis verliehen, die, Stand heute, erst einmal wieder nach Augsburg zurückkehren.

Maurice Malone Der 22-jährige gebürtige Augsburger war in dieser Saison an den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC ausgeliehen und etablierte sich dort als Stammspieler. Der wuchtige und abschlussstarke Stürmer stand in jedem Spiel in der Startelf und erzielte in 27 Spielen neun Tore. Trotzdem wird er wohl nicht zum FCA zurückkehren. Nach Informationen unserer Redaktion will Malone als Stürmer gesetzt sein und deswegen wohl gerne in Österreich bleiben. Da der Vertrag 2024 ausläuft, scheint der FCA nicht abgeneigt zu sein, noch einmal Transfererlöse zu generieren. Das Rennen scheint wohl das Spitzenteam Sturm Graz zu machen.AZ-Einschätzung: Das Eigengewächs wird verkauft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen