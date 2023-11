FCA-Coach Thorup verändert die Startelf gegen Hoffenheim auf zwei Positionen

Felix Uduokhai kehrt gegen Hoffenheim in die Innenverteidigung des FC Augsburg zurück, zudem erhält der zuletzt starke Ruben Vargas eine Chance von Beginn an.

Irgendwie sei er ja schon zufrieden. Klänge auch komisch, wenn Jess Thorup das nach sieben Punkten aus drei Bundesliga-Spielen nicht wäre. Verbessern aber könne man sich immer, sagte der Trainer des FC Augsburg am Donnerstag. Vor allem in der 90-minütigen Gestaltung eines Bundesliga-Spiels. Zu häufig habe sein Team noch Phasen, die ihm nicht gefallen.

Am Samstag (15.30 Uhr) steht für Thorup die vierte Partie mit dem FCA an. Zu Gast ist 1899 Hoffenheim, eine auswärtsstarke Mannschaft, wie fünf Siege aus fünf Partien in fremden Stadien beweisen. Defensiv werden die Augsburger gefordert sein, das dürfte bei Hoffenheims großer Offensivauswahl nicht überraschen. Es wird eine weitere harte Probe für den Abwehrverbund, der in dieser Saison noch keine Partie ohne Gegentor feiern durfte. Das soll sich möglichst bald ändern, am besten schon am Samstag. Torhüter Finn Dahmen jedenfalls zeigte sich unter der Woche zuversichtlich.

FCA-Verteidiger Uduokhai steht gegen Hoffenheim wieder in der Startelf

Vor Dahmen wird eine Abwehrkette stehen, die er bereits aus den ersten beiden Partien mit Thorup kennt. Bedeutet: Felix Uduokhai wird nach seiner Gelb-Rot-Sperre in die Startelf zurückkehren. Für Maximilian Bauer bedeutet das einen Platz auf der Ersatzbank, nachdem er in Köln noch Uduokhai ordentlich vertreten hatte. Neben Uduokhai beginnt wie erwartet Jeffrey Gouweleeuw, auf den Seiten spielen Robert Gumny und Mads Pedersen. Gumny hat sich wieder von seiner Fußverletzung aus Köln erholt.

Im Mittelfeld beginnen erneut Elvis Rexhbecaj und Niklas Dorsch. Für Arne Engels und Tim Breithaupt heißt es damit ein weiteres Mal, Geduld zu haben und sich nach möglichen Einwechslungen weiter zu empfehlen. In der Offensive gibt es eine Veränderung. Für Sven Michel rückt Ruben Vargas in die erste Elf. Der Schweizer hatte nach seiner Einwechslung in Köln für viel Schwung gesorgt. Neben ihm spielen Ermedin Demirovic, Fredrik Jensen und Philipp Tietz in der Sturmspitze.

Transfers, News, Personalien: Sie sind interessiert am schnellen FCA-Update? Dann schauen Sie bei unserem FCA-Ticker vorbei.

Lesen Sie dazu auch