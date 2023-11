Neue Folge Viererkette: Warum ein Punkt beim Letzten eine gute Sache ist

Ein Unentschieden beim Tabellenletzten – das soll gut sein? Ja, findet die Viererkette. Warum das so ist und wer der große Gewinner ist – hier reinhören.

Dass man schlecht unterhalten wurde vom 1:1 des FC Augsburg beim 1. FC Köln – das würde wohl keiner der knapp 50.000 Zuschauer sagen, die im Stadion waren. Darüber, wie das Spiel nun zu sehen ist, gibt es aber sehr wohl unterschiedliche Sichtweisen: Denn während die Kölner sich ganz offenbar deutlich mehr erhofft hatten und mittlerweile auf dem letzten Platz zurückgefallen sind, darf sich der Punkt für den FCA recht gut anfühlen – auch wenn er gegen den Letzten der Liga geholt wurde. Das finden zumindest Marco Scheinhof und Florian Eisele, die in der aktuellen Folge der Viererkette die Lage beim FC Augsburg besprechen.

Warum jetzt ein Unentschieden beim Schlusslicht eine gute Sache sein soll? Deswegen, weil das Spiel eine Bestätigung der guten Entwicklung unter dem neuen Trainer Jess Thorup ist. Vor gar nicht allzu langer Zeit hätte der FCA eine solche Partie wie am Samstag noch verloren. Weil eben nicht bis zum Ende konsequent verteidigt wurde. Oder weil individuelle Fehler zu einer Niederlage geführt hatten. In Köln zeigte sich der FC Augsburg von seiner pragmatischen Seite: Wenn die Chancen zum Sieg (die es auch durchaus gab) nicht reingehen, nimmt man eben die zweitbeste Lösung mit und holt den Punkt. Der ist umso wertvoller, weil sich Köln erkennbar deutlich mehr von dem Spiel erwartet hatte.

Finn Dahmen ist der große Gewinner beim FC Augsburg

Eine weitere positive Erkenntnis: Finn Dahmen hat gezeigt, was er für ein Rückhalt beim FCA sein kann. In Köln machte der Keeper, der vor der Saison aus Mainz gekommen war, sein bisher bestes Spiel für seinen neuen Verein. Das ist deshalb wertvoll, weil der Schlussmann in der Kritik stand, bisher noch nicht zu null gespielt hat. Ist Dahmen nun in Augsburg angekommen? Es wäre eine weitere Leistung von Jess Thorup, der mit sieben Punkten aus drei Spielen einen Traumeinstand gefeiert hat.

Welchen speziellen Rekord Thorup geholt hat, wer (neben Philipp Tietz natürlich, der sein drittes Tor unter dem neuen Coach machte) zu den Gewinnern des Trainerwechsels gehört, wer auf der Verliererseite steht und warum der Kader im Winter verkleinert werden muss – all das gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette" sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen meist bis spätestens Montag bis 18 Uhr.