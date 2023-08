FC Augsburg

18:00 Uhr

Ist der Weg für Dion Beljo nach dem Berisha-Weggang frei?

Plus Wer nimmt im Heimspiel gegen den VfL Bochum den Platz von Mergim Berisha ein? Dion Beljo hat Ansprüche angemeldet. Währenddessen bastelt der FCA weiter an seinem Kader. Der Wüthrich-Deal ist aber geplatzt.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Als Dion Beljo am vergangenen Sonntag in der 86. Minute mit dem Tor zum 1:3 für den FCA den Endstand bei der Niederlage beim FC Bayern München fixierte, da war der Treffer des jungen Kroaten im Hype um Bayern-Topstar Harry Kane nur noch eine Randnotiz.

Seit Mittwoch kann man die erfolgreiche Aktion aber auch als durchaus werthaltiges Bewerbungsschreiben für einen Startelf-Platz einordnen. Denn nach dem Transfer von Mergim Berisha zur TSG 1899 Hoffenheim ist der Platz in der Offensivzentrale vakant. FCA–Trainer Enrico Maaßen hatte Berisha zu Saisonbeginn gleich zweimal in die Startelf beordert, obwohl er selbst darauf hinwies, dass sein Stürmer noch nicht "bei 100 Prozent" war. Weder gegen Gladbach noch gegen den FC Bayern konnte Berisha mit einem Tor Werbung in eigener Sache machen. Die Auftritte reichten aber, um die TSG 1899 Hoffenheim auf den Geschmack zu bringen. Am Mittwoch wurde der Transfer fixiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen