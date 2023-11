FC Augsburg

vor 23 Min.

FCA-Stürmer Sven Michel leidet mit seinen Ex-Kollegen von Union

Plus Sven Michel war vor der Saison von Union Berlin zum FC Augsburg gewechselt. Während es hier aufwärtsgeht, steckt der Hauptstadt-Klub in einer tiefen Krise.

Von Marco Scheinhof

Sven Michel gab alles. Wie immer. Seine Intensität sei hoch gewesen, erzählt er schmunzelnd. Das trifft beim Stürmer des FC Augsburg auch auf seine Auftritte in der Fußball-Bundesliga zu. Diesmal aber redet er über Lasertag, ein elektronisches Spiel, bei dem es auf Zielgenauigkeit, Schnelligkeit und Beweglichkeit ankommt. Immer wieder treffen sich die Spieler des FCA zu solchen Teamevents. Michel war kürzlich beim Lasertag nicht zu stoppen, er gewann mit deutlichem Vorsprung.

Solche Aktionen machen dem 33-Jährigen Spaß. "Ich bin für so etwas immer zu haben", sagt er. Zumal solche Events helfen, den Teamgeist weiter zu stärken. "Da sind wir auf einem guten Weg. Erzwingen kann man so etwas aber nicht", meint der Stürmer. Dass Teamgeist zu Erfolgen führen kann, weiß Michel aus seiner Zeit bei Union Berlin. Auch da hätten die Spieler in der Freizeit viel zusammen unternommen. "Wir waren ein eingeschworener Haufen", sagt er. Das Resultat ist bekannt. Bei Union ging es stetig bergauf, bis hinein in die Champions League. Und bis zu dieser Saison. Denn plötzlich ist der Wurm drin im Berliner Spiel.

