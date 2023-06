FC Augsburg

FCA-Talent Franjo Ivanovic wechselt in seine kroatische Heimat

Plus Der Wechsel von FCA-Nachwuchsspieler Franjo Ivanovic ist perfekt. Der 19-jährige Stürmer wechselt aber nicht zur U23 von Borussia Dortmund, wie lange spekuliert wurde.

Von Robert Götz

Der im österreichischen Schwaz geborene U-Nationalspieler Kroatiens, war im Januar 2016 vom FCA in Jugend des SVG Mayrhofen ( Tirol) entdeckt worden und in das Nachwuchsleistungszentrum nach Augsburg geholt worden. Dort entwickelte er sich zu einem gefragten Nachwuchsstürmer.

FC Augsburg verhandelt clever

Besonders auf sich aufmerksam machte er in der vergangenen Saison in der FCA U23. Im Regionalliga-Team erzielte er als hängende Spitze in 36 Spielen 18 Tore. Bei den Profis des FCA war er unter anderem im Wintertrainingslager in Spanien dabei und Trainer Enrico Maaßen setzte ihn auch in dem einen oder anderen Testspiel ein.

