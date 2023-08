FCA-Trainer Maaßen legt sich fest: Finn Dahmen ist die Nummer eins

Vor dem DFB-Pokalspiel gegen die SpVgg Unterhaching verkündet der Trainer des FC Augsburg einige Entscheidungen. Nicht bezüglich seines Torhüters fasst er einen Entschluss.

Mit dem DFB-Pokalspiel gegen die SpVgg Unterhaching (Sonntag, 15.30 Uhr) steigt der FC Augsburg in die Pflichtspielsaison ein. Das sagt Trainer Enrico Maaßen vor der Begegnung zu …

… seinem künftigen Kapitän Ermedin Demirovic und dessen Stellvertretern Niklas Dorsch und Elvis Rexhbecaj:

Alle drei Spieler gehen mit Einsatzwillen, mit Biss voran. Auf und neben dem Platz sind sie engagiert, für ihre Mitspieler einzustehen. Demirovic und Dorsch haben erklärt, letztlich ist ihnen egal, wer die Binde trägt. Sie werden mit allem, was sie haben, vorangehen. Demirovic ist sehr positiv, geht in jedem Training und in jedem Spiel voran.

… seinem künftigen Torhüter Finn Dahmen als Nummer eins:

Finn ist die Nummer eins und steht in Pokal und Liga im Tor. Er hat diese Gewandtheit und ist flink im Eins-gegen-Eins. Tomas Koubek ist die Nummer zwei, Marcel Lubik die Nummer drei. Finn hat tolle Leistungen gezeigt und bestätigt, warum wir ihn hierher geholt haben. Auch Tomas hat gute Spiele gezeigt, hat die Entscheidung sehr positiv aufgefasst. Ist ein sehr positiver Faktor im Team, ist sehr beliebt. Ich finde, dass wir in dieser Konstellation sehr gut aufgestellt sind.

… seiner Bilanz nach der Vorbereitung:

Ich habe richtig Bock auf meine Mannschaft. Wir haben tolle Charaktere dazugeholt, haben eine gute Energie in der Mannschaft. Wir sind auf einem guten Weg. Jetzt gilt es, diese Leistungen in die Pflichtspiele zu transportieren. In Summe haben wir viel an den Basics gearbeitet und im Spiel mit dem Ball einiges angepasst. Wir haben eine junge Mannschaft. Wir werden auch die eine oder andere Schwankung in den Leistungen haben. Wie die Mannschaft sich in der Kabine und auf dem Feld verhält, ist top. Jetzt gilt es, das in Ergebnissen fortzuführen.

… seinem bisherigen Kapitän Jeffrey Gouweleeuw:

Er ist immer noch verletzt, trainiert individuell, aber schon Teile auf dem Platz. Marinko Jurendic und ich haben ihm seine Situation erklärt. Er hat das sehr professionell aufgefasst.

… seinem neuen Mannschaftsrat:

Natürlich hoffe ich, dass möglichst viele aus dem Mannschaftsrat in den Spielen auf dem Platz stehen. Aber es geht immer nach Leistung, die Besten werden spielen. Diese Leistungskultur müssen wir pflegen, gerade bei einer so ausgeglichenen Mannschaft, wie wir sie jetzt haben.

… seiner Zusammenarbeit mit Sportdirektor Marinko Jurendic:

Er macht sich gerade ein umfassendes Bild, dafür braucht er Zeit. Aber der Austausch ist sehr gut, sehr zielführend. Wenn er auf der Bank sitzt, wird ihm das ein Gespür für die Mannschaft und das Trainerteam geben.

… seinem Spiel gegen Unterhaching:

Wir wissen, wie wichtig es ist, gut in die Saison zu starten. Wir wollen im Pokal so weit wie möglich kommen. Wir brauchen eine sehr gute Leistung. Wir sind der Favorit. Es ist unser Anspruch, eine Runde weiterzukommen. Wir werden mit wenig Gemütlichkeit nach Unterhaching fahren. Ich stand schon auf der anderen Seite und habe größere Klubs geschlagen. Von daher weiß ich, was uns erwartet und welche Gefahren dort auf uns lauern.

