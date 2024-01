FCA-Trainer Jess Thorup vor dem Bayer-Kracher: "Zu Hause ist alles möglich"

Zum Bundesliga-Auftakt nach der Weihnachtspause erwartet der FC Augsburg am Samstag den bislang ungeschlagenen Tabellenführer Bayer Leverkusen. Das will FCA-Trainer Thorup ändern.

Was FCA-Trainer Jess Thorup sagt ...

... zum Auftaktprogramm mit den Heimspielen gegen Bayer, Bayern und Leipzig.

Es liegt ein anspruchsvolles Auftaktprogramm vor uns. Aber wir mögen Herausforderungen. Aber ich habe schon von Beginn an zur Mannschaft gesagt, lasst uns den Fokus immer nur auf ein Spiel haben, lasst uns nicht zu viel darüber nachdenken über die nächsten vier, fünf Spiele. Darüber, gegen wen wir dann zu Hause oder auswärts spielen, oder wo wir Probleme haben. Wir legen jetzt den Fokus auf das Spiel gegen Leverkusen.

... zu Bayer Leverkusen

Wir haben jetzt die Chance, die erste Mannschaft zu sein, die Bayer Leverkusen schlägt. Wir wissen schon, dass Bayer eine tolle Mannschaft ist, die eine sehr gute Hinrunde gespielt hat mit 25 Spielen ohne Niederlage, mit 22 Siegen. Aber jetzt können wir gegen die Besten spielen. Ich freue mich darauf. Zu Hause vor unseren tollen Fans ist alles möglich. Es ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

... zu Xabi Alonso

Was Xabi Alonso bisher in Leverkusen gemacht hat, ist toll. Bayer ist eine der besten Mannschaften, das sieht man auch an der Tabelle der Hinrunde. Ich freue mich, auf ihn zu treffen, aber auch gegen ihn zu spielen.

... zu den vielen Abstellungen von Leverkusen für den Afrika-Cup

Wie viele Spieler jetzt weg sind oder nicht, ist bei Bayer nicht so entscheidend. Wenn man den Kader ansieht, gibt es genügend Qualität innerhalb der Mannschaft. Da sehe ich kein Problem für Leverkusen.

... zu Florian Wirtz

Wenn man die Spiele von Leverkusen analysiert, sieht man, dass er fast an jeder Situation beteiligt ist. Er ist ein toller Spieler, auf ihn müssen wir aufpassen, aber wir sind keine Handball-Mannschaft, die ihn jetzt in Manndeckung nimmt. Wir spielen elf gegen elf.

... zu seiner Taktik

Ich werde jetzt nicht die ganze Taktik weitergeben. Ich habe der Mannschaft Möglichkeiten gezeigt, wo es nicht nur um das Verteidigen geht, um den Bus vor das Tor zu stellen. Es wird wichtig für uns sein, wie wir es mit dem Ball machen, dass wir da unsere Möglichkeiten suchen. Viele sprechen über den Ballbesitz, aber für mich ist es wichtiger, was machen wir mit dem Ball, wenn wir ihn haben. Wir werden versuchen anzugreifen, momentweise das Spiel mit dem Ball zu kontrollieren. Aber wir müssen auch respektieren, dass wir gegen einen Gegner spielen, der sehr gut im Spiel mit dem Ball ist. Da ist es wichtig für mich, wo hat Leverkusen den Ball und wo möchte ich, dass sie den Ball nicht haben.

... zum eigenen Personal

Es waren fast alle wieder auf dem Platz. Tomas (Koubek) ist wieder da. Iago hat alles mitgemacht, auch Frederik Winther, (Dion) Beljo, Elvis (Rexhbecaj). Der Einzige, der mit dem Reha-Trainer gearbeitet hat, war Mads (Pedersen). Er ist gesperrt und hat eine kleine OP vor Weihnachten machen lassen. Aber es sieht gut aus.

... zu Iago als Pedersen-Ersatz als linker Verteidiger

Wie weit Iago, der ein paar Wochen weg vom Training war, ist, diese Frage habe ich auch versucht, diese Woche zu beantworten. Er hat es diese Woche sehr gut gemacht. Ich muss jetzt überlegen, ob ich ihn von Anfang bringe, oder während des Spiels. Wie lange kann er spielen, wenn er spielt? Er ist eine Möglichkeit. Die andere ist Robert Gumny. Er hat es gegen Hoffenheim gut gemacht. Er ist ein toller Spieler, er kann rechts und links spielen. Er hat die Schnelligkeit, auch er ist eine gute Option.

... zum Konkurrenzkampf nach der Weihnachtspause

Ich habe über Silvester nicht nur die neun Spiele, sondern auch alle Spieler einzeln evaluiert. Es ist nur eine kurze Vorbereitung, aber es ist eine neue Möglichkeit für jeden, sich zu zeigen. Der Konkurrenzkampf ist da, jeder hat die Perspektive zu spielen. Es ist wichtig für mich, dass jeder jeden Tag das Gefühl hat, er könnte spielen. Ich will jetzt nicht einen Spieler nennen, diese Möglichkeit gibt es für jeden.

... zu Mert Kömür und Nathanael Mbuku

Sie haben es gut gemacht in der zweiten Hälfte gegen Hoffenheim. Es freut mich, dass die jungen Spieler sich zeigen. Lasst uns mal schauen, was jetzt Samstag und die nächsten Wochen passiert, ob sie den nächsten Schritt gehen, wenn sie im Kader sind, oder Spielzeit bekommen.

... zur jetzigen Transferperiode

Ich habe ein sehr gutes Gefühl von der Mannschaft in der Vorbereitung. Ob da noch ein oder zwei Spieler weggehen, weiß ich nicht, es ist möglich. Ob jemand kommt? Wir schauen immer, was möglich ist. Wenn uns jemand helfen kann, ist es möglich, dass einer oder zwei noch kommen. Ich habe Marinko Jurendic gesagt, auf welchen Positionen ich am liebsten neue Spieler hätte, aber mein Fokus liegt jetzt auf diesem Kader, der am Samstag spielt. Was in den nächsten zwei, drei Wochen passiert, ist wichtig, aber mein Fokus liegt auf dem jetzigen Kader.