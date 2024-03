FC Augsburg

FCA-Trainer Jess Thorup will mit seinem Team in der Spur bleiben

Plus Nach dem 3:1-Sieg beim VfL Wolfsburg ist für den FC Augsburg der Abstieg kein Thema mehr. Doch Trainer Thorup will mehr. Darum lässt er am Donnerstag auch gegen die SpVgg Greuther Fürth testen.

Von Robert Götz

Nein, Jess Thorup will an diesem Dienstagvormittag gar nicht den Eindruck erwecken, dass man es beim FC Augsburg in dieser Länderspielpause etwas ruhiger angehen lassen kann. Darum hat der Trainer seinen Spielern nach dem 3:1-Sieg beim VfL Wolfsburg auch nur zwei Tage freigegeben, darum hat er für den Donnerstag (14 Uhr) ein Testspiel gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth terminiert. Das wird zwar ohne Zuschauer, aber dafür in der WWK-Arena ausgetragen. Auch ein Hinweis auf die Wichtigkeit. Und darum betont er auch: „Es ist ein ganz wichtiges Spiel. Nicht nur für mich, sondern auch für die Spieler.“

FCA startet nach der Länderspielpause am Ostersonntag gegen den 1. FC Köln

Denn gegen Fürth können auf jeden Fall Bewerbungen für einen Startelf-Platz für das nächste Bundesligaspiel am Ostersonntag (15.30 Uhr/ DAZN) zu Hause gegen den 1.FC Köln abgegeben werden. Top-Torjäger Ermedin Demirovic wird gelbgesperrt fehlen. Die ersten Anwärter auf diesen Platz sind die beiden Stürmer Dion Beljo und Sven Michel. „Sie werden auf jeden Fall spielen“, erklärte Thorup am Dienstag.

