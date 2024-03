FC Augsburg

10:08 Uhr

Jubel beim FC Augsburg, Frust beim VfL Wolfsburg

Plus Der FCA besiegelt das Aus von Wolfsburg-Trainer Niko Kovac. Beim 3:1-Sieg profitieren die Augsburger von einer harten Schiedsrichterentscheidung.

Von Robert Götz

Unterschiedlicher hätten die Gefühlslagen am Samstag um kurz nach 17.15 Uhr in der Volkswagen-Arena nicht sein können. Als sich die Spieler des VfL Wolfsburg trotz der 1:3 (1:1)-Niederlage verabschieden wollten, hallte ihnen von der Nordkurve, der Heimstatt der Wolfsburg-Ultras, ein gellendes Pfeifkonzert entgegen. Und was den Wolfsburgern fast noch mehr weh tat, waren die höhnischen „Europapokal“-Rufe der eigenen Fans.

Auch von VfL-Trainer Niko Kovac hatten nicht wenige Wolfsburger die Nase voll. „Kovac raus, Kovac raus“, skandierten sie lautstark nach dem elften Spiel ohne Sieg. Mit 25 Zähler sind sie nun sogar gefährlich Richtung Relegationsplatz 16 abgerutscht. Da steht Mainz mit 19 Punkten. Am Sonntagmorgen bestätigte der VfL dann, dass Kovac seinen Job los ist.

