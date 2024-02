FCA-Trainer Thorup: "Schlechter Rasen ist kein Vorteil für uns"

Gegen RB Leipzig hat sich der FC Augsburg stets äußerst schwergetan. Im eigenen Stadion unternimmt der Fußball-Bundesligist einen weiteren Anlauf, die mäßige Bilanz aufzuhübschen.

Nach dem Punktgewinn gegen den VfL Bochum hofft der FC Augsburg auf den ersten Heimsieg in diesem Jahr. Nach Leverkusen und Bayern München ist mit RB Leipzig erneut ein Schwergewicht der Fußball-Bundesliga der Gegner (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Das sagt Augsburgs Trainer Jess Thorup...

...zur sportlichen Lage nach dem Spiel beim VfL Bochum:

Wir hatten zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten in Bochum und haben verdient den Punkt geholt. Gegen Leverkusen und Bayern München haben wir gute Leistungen gezeigt und keine Punkte geholt. Am Samstag müssen wir beides machen: ein gutes Spiel abliefern und drei Punkte holen. Dieses Spiel ist bedeutend. Vier, fünf Mannschaften stehen ganz oben, danach gibt es viele Vereine, die nach oben und nach unten schauen. Ich kümmere mich momentan nicht um die Tabelle, sondern versuche, so viele Punkte wie möglich zu holen. Wenn wir regelmäßig punkten, können wir nach oben schauen. Mein Fokus liegt auf Leipzig, nicht auf den Spielen, die danach kommen.

...zu seinem Kader für das Spiel gegen RB Leipzig:

Niklas Dorsch hat in den letzten beiden Tagen das komplette Training mitgemacht. Es besteht die Möglichkeit, dass er im Kader steht. Kristijan Jakic hatte zu Beginn der Woche Problem mit der Achillessehne, hat aber die letzten Tage alles mitgemacht. Ob Pep Biel spielen kann, wird sich kurzfristig entscheiden. Er hat Wadenprobleme, da sind wir vorsichtig. Ich hoffe, dass er am Freitag trainieren kann und im Kader steht.

...zu seinen taktischen Möglichkeiten:

Wenn wir nur gegen den Ball spielen, werden wir keinen Erfolg schaffen. Wir müssen uns dem Gegner anpassen, müssen aber auch unser eigenes Spiel mit Ball durchziehen. Ich mag einen hohen Konkurrenzkampf, das macht jeden Spieler besser. Im offensiven Mittelfeld habe ich viele Möglichkeiten, das freut mich. Moment bringt Ruben Vargas sehr gute Leistungen, ihm fehlen nur Tore und Vorlagen. Arne Maier hat das in Bochum sehr gut gemacht, nach seiner Einwechslung hatte er den Pfostenschuss und hat den Elfmeter herausgeholt. Er ist auf einem sehr guten Weg.

...zum fehlenden Spiel ohne Gegentreffer:

Wir müssen versuchen, die weiße Weste zu behalten. Das wird Zeit. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit auf einen Sieg. Ich glaube, das wäre für uns alle mal etwas Besonderes: für Torhüter Finn Dahmen, für die Abwehrspieler, für die ganze Mannschaft, wenn wir zu Null spielen. Dann sind wir nahe dran an drei Punkten.

...zum Rasen in der Augsburger Arena:

Ich habe in dieser Woche mit den Greenkeepern gesprochen. Für mich ist es sehr wichtig, dass wir die bestmöglichen Bedingungen haben. Ich weiß, das geht in dieser Jahreszeit nicht von einem Tag auf den nächsten. Ich hoffe, dass wir bald die bestmöglichen Plätze haben. Die Greenkeeper haben jeden Tag gearbeitet, aber wegen des Wetters hat sich nicht viel verbessert. Schlechter Rasen ist kein Vorteil für uns, weil auch wir versuchen, mit dem Ball zu agieren. Hoffentlich wird das in den nächsten Wochen besser.

...zu starken Phasen des FCA nach der Halbzeitpause:

Wir sehen nach den ersten 45 Minuten klar, wo unsere Möglichkeiten liegen und wir versuchen den Spielern mit Videos zu zeigen, was möglich ist. Das freut mich, wenn die Spieler das umsetzen.

...zu Gegner RB Leipzig:

Sie haben viele Spieler, bei denen wir wachsam sein müssen. Vor allem in der Offensive verfügen sie über viel Qualität. Wir haben unseren Spielern gezeigt, wo wir ansetzen müssen.

...zu Standardsituationen:

Leipzig bekommt fast vierzig Prozent seiner Gegentore über Standards, andererseits erzielt Leipzig aber auch 40 Prozent seiner Tore über Standards. Wir kassieren momentan zu viele Gegentore nach Standards. Wir legen mehr Fokus auf diese Situationen, Lars Knudsen (Standardtrainer des FCA, d. R.) arbeitet individuell, aber auch mit der ganzen Mannschaft daran.