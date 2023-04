FC Augsburg

Hat André Hahn beim FCA eine Zukunft?

Plus Am Ende der Saison kündigen sich Abschiede beim FC Augsburg an. Dass Daniel Caligiuri gehen wird, bestätigt Sportchef Stefan Reuter. Es wird nicht der einzige Abgang eines Routiniers bleiben.

Nach und nach verließen die Gäste des Business- und VIP-Bereichs gegen Mitternacht die Augsburger Arena. Unter ihnen: Philipp Max und André Hahn. Linksverteidiger Max, derzeit von PSV Eindhoven an Eintracht Frankfurt verliehen, nutzte seine aktuelle Verletzungspause, um den ehemaligen Kollegen beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart einen Besuch abzustatten. Kommende Woche kommt es erneut zum Wiedersehen, wenn der FC Augsburg bei der Eintracht Punkte für den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga holen möchte (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Mit Max entschwand André Hahn in die Nacht. Ein zeitnahes Treffen vereinbarten die Weggefährten, dann verabschiedeten sie sich.

Womöglich finden Hahns Aufenthalte in Augsburg ab Sommer ebenso in der Frei- statt der Arbeitszeit statt. Denn noch weiß der Offensivspieler nicht, ob er in der Mannschaft des FCA eine Zukunft hat. Sein Vertrag läuft nach der Saison aus. Weil er seit Herbst wegen eines Knorpelschadens im Knie ausfällt, kann sich der 32-Jährige nicht für eine Weiterbeschäftigung empfehlen. Sportgeschäftsführer Stefan Reuter erklärte am Freitagabend, man werde sich mit Hahn gegen Ende der Saison zusammensetzen und ein Gespräch führen. Hahn will es nicht offen sagen, aus Sicht des Spielers wäre ihm aber wohl eine frühere Entscheidung lieber. Dann hätte der Familienvater Planungssicherheit, könnte sich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Frau und Kinder leben bereits in der Nähe von Offenbach, dort soll der Lebensmittelpunkt der Hahns auf lange Sicht sein.

