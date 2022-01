FC Augsburg

Immer wieder Verletzte beim FCA - so reagiert der Verein

Mannschaftsarzt Dr. Jens Otto (links) kümmert sich um den verletzten Andi Zeqiri. Wiederholt fielen in der Vorrunde Spieler des FC Augsburg aus.

Plus In der Vorrunde plagen den FCA zahlreiche Ausfälle seiner Profis. Nun ist die Lage weitaus besser. Das sagt Trainer Weinzierl über die medizinische Abteilung.

Von Johannes Graf

In der Sommervorbereitung und Vorrunde hatte Markus Weinzierl eine gewisse Routine entwickelt. Dass ihm Spieler vor Bundesliga-Partien wegfielen, wurde für den Trainer des FC Augsburg zur unliebsamen Gewohnheit. Vor allem Profis in Angriff und Abwehr waren in hohem Maße betroffen. Ende November, vor dem Spiel bei Hertha BSC, erlebte die Zahl der Ausfälle einen Höhepunkt. Unter anderem fehlte Felix Uduokhai wegen eines Sehnenanrisses im Oberschenkel, Reece Oxford wegen einer Muskelverletzung und Jeffrey Gouweleeuw, weil er sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte. Kein gestandener Innenverteidiger stand mehr zur Verfügung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

