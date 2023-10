FC Augsburg

vor 16 Min.

FCA-Interimstrainer Strobl: Von Klopp und Nagelsmann etwas abgeschaut

Plus Tobias Strobl ist Interimstrainer beim FCA. Tätig war der 35-Jährige bislang im Amateurfußball und der vierten Liga, ausgebildet ist der Augsburger U23-Coach allerdings für höhere Aufgaben.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Im Internet ist die Verwirrung groß. Warum wird Tobias Strobl denn jetzt der Übergangstrainer des FC Augsburg? Nach der vergangenen Spielzeit hatte der Fußball-Bundesligist dem 33-jährigen Mittelfeldspieler keinen neuen Vertrag gegeben, jetzt soll er nach dem Aus von Trainer Enrico Maaßen plötzlich weiterhelfen? Die Auflösung: Nein, der ehemalige FCA-Profi wird beim FC Augsburg keine tragende Rolle mehr einnehmen. Interimscoach wird nämlich der ältere Strobl, 35 Jahre alt, bisher Trainer der U23 in der viertklassigen Regionalliga Bayern.

Im Wortsinn über Nacht ist er - zumindest vorübergehend - Bundesligatrainer geworden. Am Montagabend war Maaßen, 39, von Sportdirektor Marinko Jurendic und Geschäftsführer Michael Ströll mitgeteilt worden, dass er von seinen Aufgaben entbunden wird. Am Dienstagmorgen leitete Strobl erstmals eine Übungseinheit mit den Profis auf den Trainingsplätzen nahe der Arena. Für den Nachmittag, um 15 Uhr, war die zweite Einheit angesetzt. Seine Tätigkeit als Trainer der U23 soll so lange ruhen, bis der FCA einen aus seiner Sicht passenden Nachfolger für Maaßen gefunden hat. In der Reserve wird interimsmäßig Co-Trainer Felix Kling die Kommandos geben.

