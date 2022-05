FC Augsburg

15:47 Uhr

Katerstimmung statt Party: Warum der FCA einmal mehr enttäuscht

Plus Mit seinen Fans wollte der FC Augsburg den Klassenerhalt feiern. Doch Ausgelassenheit herrschte nur bei den Gästen. Eine Frage lassen die Augsburger mal wieder unbeantwortet.

Von Johannes Graf

Eine halbe Stunde nach Spielschluss sang die Anhängerschaft des 1. FC Köln noch immer. Trainer Steffen Baumgart diente als Inhalt gängiger Fanmelodien, teils auch der Europapokal. Der Kölner Karneval war am Samstag kurzfristig in den Gästefanblock der WWK-Arena verlegt worden. Fans, Verantwortliche und Spieler des FCA begleitete hingegen nach dem 1:4 (0:2) ein Gefühl eines ausgeprägten Katers – obwohl zuvor keine rauschhafte Party stattgefunden hatte. Wenn nicht Kopfschmerzen, so wenigstens Kopfzerbrechen bescherte der Auftritt der Augsburger. Ernüchterung machte sich breit, vor allem Enttäuschung. „Wir bekommen einen Doppelschlag, wo wir schlecht verteidigen. Das hat uns das Genick gebrochen“, sagte FCA-Trainer Markus Weinzierl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

