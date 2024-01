Leihe vorzeitig beendet: Japhet Tanganga verlässt den FCA

Der Engländer war bisher von Tottenham ausgeliehen, kam beim FC Augsburg aber überhaupt nicht zurecht. Gut möglich, dass es nicht der letzte Abgang beim FCA bleibt.

Mit großen Erwartungen war Japhet Tanganga im Sommer zum FC Augsburg gekommen: Der 24-Jährige kam als ehemaliger U21-Nationalspieler Englands. Die Leihgabe der Tottenham Hotspurs sollte die Innenverteidigung des FCA stabilisieren und selbst Spielpraxis sammeln, um beim Topklub der englischen Premier League Fuß zu fassen. Ein halbes Jahr später darf das Vorhaben als rundherum gescheitert gelten: Nach Informationen unserer Zeitung ist das Leihgeschäft vorzeitig abgebrochen worden, Tanganga verabschiedete sich am Mittwoch von der Mannschaft und ist bereits auf dem Weg zurück nach England.

Im Mannschaftstraining des FC Augsburg, das am Mittwoch im Schneetreiben stattfand, nahm Tanganga bereits nicht mehr teil. Das Kapitel Augsburg dürften sowohl er als auch beide Vereine als verlorene Zeit abhaken. Tanganga kam bereits mit Knieproblemen in Augsburg an, die sich dann deutlich länger zogen als erwartet. Am Ende fiel er deswegen bis Ende Oktober aus. Als er wieder einsatzbereit war, hatten sich andere Verteidiger in den Vordergrund gespielt. Tanganga kommt auf keine einzige Bundesliga-Minute.

Japhet Tanganga kam verletzt und spielte keine Sekunde beim FC Augsburg

Der Abbruch der Leihe war erwartet worden, weil beim FC Augsburg ein Überangebot an Innenverteidigern herrscht: Neben den Stammspielern Jeffrey Gouweleeuw und Felix Uduokhai stehen Maximilian Bauer, Frederik Winther und Patric Pfeiffer bereit. Tanganga war Innenverteidiger Nummer sechs, schaffte es lediglich beim 1:1 beim 1. FC Köln in den Spieltagskader des FCA.

Gut möglich, dass Tanganga nicht der letzte Spieler ist, der Augsburg im Laufe der Wintertransferperiode noch verlässt. Auch einer der genannten Ersatzspieler in der Defensive könnte noch gehen. Patric Pfeiffer wird bleiben, wie sein Agent bestätigte. Der ehemalige Darmstädter, der im Sommer gekommen war, wolle "nicht weglaufen und seine Chance suchen". Dass der Kader verkleinert werden soll, ist aber ein erklärtes Ziel von Sportdirektor Marinko Jurendic und Trainer Jess Thorup.

Sollte Vargas gehen, hofft FCA-Trainer Thorup auf Ersatz

Auch ein möglicher Abgang eines Stammspielers droht: Der AC Florenz buhlt weiter um Ruben Vargas. Etwa acht Millionen Euro Ablöse sind im Gespräch. Viel Geld für den FCA – das sieht auch Trainer Jess Thorup so, wie er auf dem Neujahrsempfang des Vereins sagte: "Wenn es plötzlich ein Angebot für einen Spieler gibt, bei dem man nicht Nein sagen kann, dann hoffe ich aber auch, dass ich einen Ersatz bekomme. Da sind wir uns intern einig – zumindest hoffe ich das."

Nicht mittrainiert haben am Mittwoch auch Ersatztorwart Tomas Koubek, Fredrik Jensen und Niklas Dorsch. Bei dem Trio handele es sich aber jeweils um eine Vorsichtsmaßnahme, so der Verein. Niklas Dorsch ist aufgrund seiner fünften Gelben Karte in Mönchengladbach ohnehin gesperrt.