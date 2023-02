Mert Kömür unterschreibt beim FCA seinen ersten Profivertrag

Der 17-jährige Mert Kömür ist eines der größten Talente beim FC Augsburg. Nun ist er auch vertraglich langfristig an den Fußball-Bundesligisten gebunden.

In Scheffau hatte Mert Kömür seinen großen Moment. Während des Trainingslagers im Sommer vergangenen Jahres feierte er seinen 17. Geburtstag. Im Mannschaftskreis auf dem Trainingsplatz gratulierten ihm seine Kollegen, sie sangen ein kurzes Ständchen für den Neuling, der erst während der Tage in Tirol angereist war. Dass er überhaupt in Österreich dabei war, war wohl sein größtes Geschenk. Auch vor wenigen Wochen hatte ihn Trainer Enrico Maaßen neben weiteren jungen Akteuren mit ins Trainingslager nach Spanien genommen. Wertschätzung für einen talentierten Nachwuchsspieler. Nun hat Kömür beim FC Augsburg seinen ersten Profivertrag unterschrieben, der bis zum 30. Juni 2027 läuft.

Der 17-Jährige trainiert regelmäßig bei den Profis mit. In Algorfa kam er bereits in den Testspielen zum Einsatz. Vor den Augen seiner Eltern, die mit nach Spanien gereist waren. Kömür ist eines der größten Talente beim FC Augsburg. Seit dieser Saison spielt er für die U19 des Fußball-Bundesligisten. In zwölf Partien hat er bereits vier Tore erzielt und sechs Vorlagen geliefert. Er schnuppert aber auch immer regelmäßig bei den Profis rein.

Für Kömür gibt es beim FC Augsburg noch viel zu lernen

"Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen ersten Profivertrag beim FC Augsburg unterschrieben habe. Ich fühle mich hier im Verein einfach unglaublich wohl und werde täglich mein Bestes geben, um mir meinen Traum von der Bundesliga im FCA-Trikot zu erfüllen", sagte Kömür. Er ist sich aber auch bewusst, dass es auf dem Weg in die Fußball-Bundesliga noch viel zu lernen gibt. Er vertraut aber darauf, seine Möglichkeiten zu bekommen. "Der FCA hat gezeigt, dass er jungen und talentierten Spielern eine Chance gibt", sagte Kömür.

Zuletzt hatte Aaron Zehnter sein Profidebüt gefeiert, der Linksverteidiger wurde in der Schlussphase der Partie am Freitagabend gegen Bayer Leverkusen eingewechselt. Für den 18-Jährigen hatte sich damit ein Traum erfüllt. So weit ist Kömür noch nicht. Das weiß er. Er wird Geduld brauchen. Die Augsburger Verantwortlichen aber sind offenbar von seinen Qualitäten überzeugt.

FCA will Kömür weiter behutsam aufbauen

"Mert Kömür hat nicht nur im Training und Trainingslager mit der Profi-Mannschaft gezeigt, dass er über großes Potenzial verfügt und gerade in der Offensive sehr kreativ und flexibel ist", sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FCA. Die Augsburger hatten zwar in der abgelaufenen Transferperiode viele junge Spieler von außen geholt, möchten aber auch die eigenen Akteure aus dem Nachwuchsleistungszentrum nicht vergessen. "Wir freuen uns, dass er seine nächsten Schritte beim FCA gehen möchte, weil er die Perspektive sieht, die wir jungen Spielern bieten. Wir werden ihn weiter gezielt fördern und behutsam aufbauen, damit auch er zukünftig für unseren FCA auflaufen wird", sagte Reuter.

