Mit dieser Aufstellung könnte der FCA gegen Bochum starten

Markus Weinzierl kann im Spiel gegen den VfL Bochum auf nahezu alle Spieler seines Kaders zurückgreifen. Zwei Offensivspieler sind nach Corona-Infektion wieder dabei.

Es könnte der entscheidende Schritt zum Klassenerhalt sein: Mit einem Sieg gegen den VfL Bochum (15:30 DAZN) kann sich der FC Augsburg auf 35 Punkte in der Tabelle verbessern und sich damit ein kleines Polster gegenüber den Verfolgern VfB Stuttgart und Hertha BSC Berlin verschaffen. Der VfL Bochum mit momentan 36 Zählern könnte wiederum mit einem Sieg den Nichtabstieg perfekt machen.

Die Gastgeber aus Bochum müssen dabei aber auf einen wichtigen Akteur verzichten: Trainer Thomas Reis wurde nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Freiburg für die heutige Partie mit einem Innenraumverbot belegt. Er darf 30 Minuten vor und 30 Minuten nach der Partie nicht in den Innenraum und während dieser Zeit auch keinen Kontakt zur Mannschaft haben. Co-Trainer Markus Gellhaus wird seinen Chef vertreten.

Markus Weinzierl hat fast alle Spieler an Bord

Augsburgs Trainer Markus Weinzierl sieht darin aber keinen entscheidenden Vorteil für seine Mannschaft. Zum jetzigen Stand der Saison wisse jede Mannschaft, wie der Trainer tickt und was er sehen will, sagte Weinzierl im Vorfeld der Begegnung.

Augsburgs Coach hat hat für die anstehende Partie fast alle Spieler an Bord. Lediglich die Langzeitverletzen Noah Sarenren Bazee und Tobias Strobl (beide Kreuzbandriss) fallen aus. Nach überstandener Corona-Infektion kann Weinzierl auch wieder auf seine Offensivakteure Daniel Caligiuri und Florian Niederlechner zurückgreifen. Beide Spieler seien wieder fit, sagte Weinzierl auf der Pressekonferenz am Freitag. Ihnen fehle jedoch eine Woche Training. Ob sie daher auch Kandidaten für die Startelf sind, bleibt abzuwarten. Mit im Kader ist auch wieder Felix Uduokhai, der seine muskulären Probleme überwunden hat. Ein Einsatz von Beginn an kommt für ihn allerdings noch nicht in Frage.

So könnte der FCA spielen: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Caligiuri, Maier, Dorsch, Vargas - Gregoritsch, Hahn (AZ mit dpa)

Lesen Sie dazu auch