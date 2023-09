Mit Beljo und Tietz in der Startelf will der FCA gegen Bochum Punkte sammeln

Beljo und Tietz ersetzen Berisha und Michel gegen den VfL Bochum. Ansonsten vertraut FCA-Trainer Enrico Maaßen der Bayern-Startelf

FCA-Trainer Enrico Maaßen macht keinen Hehl daraus, dass er in der Aufstellung gerne Kontinuität hat. Doch vor dem wegweisenden Spiel gegen den VfL Bochum musste er die Startelf auf jeden Fall umbauen. Denn in der Offensive fehlten ihm mit Mergim Berisha (Wechsel zur TSG 1899 Hoffenheim) und Sven Michel (Adduktorenverletzung) die beiden Start-Stürmer der ersten beiden Spiele.

Für das Duo beorderte er Dion Beljo und Phillip Tietz in die Startelf. Das waren die beiden einzigen Änderungen gegenüber dem Bayern-Spiel. In den Kader zurückgekehrt ist Nathanaël Mbuku, der in dieser Woche wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt ist.

Masaya Okugawa soll in zwei bis drei Wochen nach seiner Knieverletzung mit der Mannschaft trainieren können. Neuzugang Patric Pfeiffer sitzt heute das letzte Spiel seiner Rotsperre ab.

Das klare Ziel gegen Bochum: Drei Punkte für den FCA

Für den FCA gibt es heute eigentlich nur ein Ziel: drei Punkte gegen den VfL Bochum. Dieses Vorhaben misslang vergangene Saison total. Sowohl zu Hause als auch in Bochum verlor der FCA. „Mit Bochum ist heute ein direkter Konkurrent und Gegner auf Augenhöhe zu Gast“, sagte FCA-Kapitän Ermedin Demirovic im Stadion-Kurier. „Wir wollen unbedingt den nächsten Schritt gehen.“ Das hat Trainer Maaßen bei der Spieltagskonferenz ein wenig konkretisiert: „Wir spielen zu Hause, wollen den ersten Saisonsieg und werden alles dafür tun.“ Mit einem Sieg würde der FCA und seine Fans entspannt in die Länderspielpause gehen. Danach steht das Spiel bei RB Leipzig an.

