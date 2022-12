FC Augsburg

vor 52 Min.

Mit Pizza in den Weihnachtsurlaub: So lief das letzte FCA-Training des Jahres

Plus Jeffrey Gouweleeuw kämpft sich immer näher an die Mannschaft heran. Auch Niklas Dorsch macht Fortschritte. Am Dienstag gibt es noch ein gemeinsames Essen.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Am Ende wurde noch einmal gemeinsam gegessen. Auf Kosten des Trainerteams. Enrico Maaßen und seine Kollegen hatten für Dienstagmittag Pizza bestellt. Um kurz vor zwölf war die letzte Trainingseinheit des Jahres beim FC Augsburg beendet, genau rechtzeitig also für das gemeinsame Mittagessen. Noch einmal zusammensitzen, bevor über Weihnachten und Neujahr die zweite Pause dieser ungewöhnlichen Wintervorbereitung ansteht. Am 3. Januar trifft sich die Mannschaft wieder, am 4. Januar geht es ins Trainingslager nach Spanien, in dem am 7. Januar zwei Testspiele gegen Union Berlin anstehen und am 11. Januar eine Partie gegen Budapest. Am 22. Januar wartet der Auftakt in Teil zwei der Bundesliga-Saison mit der Partie bei Borussia Dortmund.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen