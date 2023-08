Neuer FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic über seinen Start in Augsburg

Marinko Jurendic ist neuer Sportdirektor beim FC Augsburg. Bei seiner Vorstellung stand er Rede und Antwort. Jurendic über Kaderplanung, seine Aufgaben und Emotionen auf der Bank.

Eine neue Personalie ergänzt ab sofort die sportliche Führung des FCA. Sein Name: Marinko "Jure" Jurendic. "Um sich strukturell wie sportlich besser für die Zukunft aufzustellen", hat sich die Geschäftsführung dazu entschieden, einen Sportdirektor zu installieren. Mit Jurendic verpflichtet der FCA den ehemaligen Sportdirektor des FC Zürich. Bei seiner Vorstellung am Donnerstag gab der 45-jährige Schweizer Einblicke in seinen Start in Augsburg. Das sagt FCA-Sportdirektor Jurendic ...

... über das, worauf er sich beim FCA am meisten freut

"Ich habe in der Vorbereitung bislang zwei Spiele beobachten können und das, was ich von der Mannschaft gesehen habe, war richtig gut. Kampfkraft, Biss, das hat Spaß gemacht. Man hat gemerkt: Die Leute im Stadion waren angetan vom Auftritt der Mannschaft und ich auch. Ich habe eine unglaubliche Unterstützung gespürt, eine Hilfsbereitschaft und eine tolle Atmosphäre – und das wollen wir in die kommenden Wochen hineintragen."

... die erste Aufgabe, die er sich beim FCA vorgenommen hat

"Viele Arbeiten hier wurden schon in den letzten Wochen und Monaten gemacht. Jetzt geht es um Kader, Staff und Leistungsoptimierung für den Pokal. Zuallererst werde ich mir ein Bild machen, Gespräche führen mit Spielern und meinen Beitrag leisten, um in zehn Tagen optimal vorbereitet zu sein.

... über Neuzugänge und die Transferperiode

"Es ist August, die Kaderplanung ist rollend, da kann noch sehr viel passieren. Der heutige Kader ist aber nicht der Zielkader zum Saisonstart."

... über konkrete Baustellen im Kader

"Öffentlich über die Pläne zu sprechen, würde der Mannschaft nicht gerecht werden. Wir müssen schauen, dass die Spieler, die wir haben, die PS auf den Platz bringen. Alles andere sind dynamische Prozesse. Jede einzelne Personalie behandeln wir individuell und arbeiten auch mit Agenten zusammen und natürlich mit dem Spieler selbst Es gibt Verträge, und die sollen auch eingehalten werden. Wir werden dann sehen, wo Veränderung passieren wird."

... über sein Verhalten auf der Bank

"Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Cheftrainer ein gutes Gefühl bekommt. Ein Spiel ist dynamisch, voller Dramaturgie, und da soll ich auch für Ruhe sorgen. Ich werde aber auch einstehen in den wichtigen Momenten. Wir müssen ein Team sein auf der Bank, fokussiert auf den Sieg. Da werde ich nicht nur der ,ruhige Schweizer' sein."

... über das Spiel gegen den SSC Neapel

"Wir erwarten uns letzte Aufschlüsse. Es geht zur Generalprobe, das ist gute Gelegenheit, mit dem Staff und dem Team unterwegs zu sein und mit den Spielern zu reden. Man misst sich mit einem guten Gegner. Das wird eine Standortbestimmung, bei der wir uns den letzten Schliff vor Meisterschaftsstart holen wollen."

... über seine Entspannungsmethoden

"Mal das Handy abschalten, ich gehe raus in die Natur. Da hole ich mir Ruhe und Inspiration. Außerdem bin ich ein Familienmensch, lese mal ein Buch oder mache einen Spaziergang mit meinem Border Collie."