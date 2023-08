FC Augsburg

Steht FCA-Profi Rubén Vargas vor dem Absprung?

Plus Noch einen Monat lang ist das Transferfenster geöffnet. Im Kader des FC Augsburg deuten sich weitere Veränderungen an.

Von Johannes Graf

Nach dem kräftezehrenden Wochenende gönnte Trainer Enrico Maaßen den Spielern des FC Augsburg freie Tage. Erst am Mittwoch wird die Mannschaft in die finale Phase der Vorbereitung einsteigen, die in der Begegnung mit dem italienischen Meister SSC Neapel (Sonntag, 18.30 Uhr) ihren Höhepunkt haben wird. Danach bleibt eine Woche, ehe die Pflichtspielsaison mit dem DFB-Pokal-Spiel in Unterhaching beginnt. Die Augsburger Verantwortlichen, zu denen seit Dienstag auch Sportdirektor Marinko Jurendic offiziell zählt, haben den Kader umfassend umgebaut. Manches ist fertiggestellt, endgültig abgeschlossen sind die Arbeiten allerdings nicht.

Einige Spieler möchte der FCA noch möglichst gewinnbringend veräußern. Zu diesen zählt weiterhin Mërgim Berisha, der in dieser Woche in das Mannschaftstraining einsteigen soll. Einen Monat lang haben der Klub auf der einen, Spieler und dessen Berater auf der anderen Seite noch Zeit, den passenden Abnehmer zu finden. Die Ausgangslage ist für den 25-Jährigen nicht die allerbeste. Wegen seiner Sprunggelenksverletzung wird er in der Vorbereitung kein Testspiel bestreiten können.

