FC Augsburg

17:44 Uhr

Neuzugänge, Abgänge, Verletzte: Viel Arbeit für den FCA nach dem Trainingslager

Plus Nach der Rückkehr aus Spanien beginnt für den Bundesligisten die letzte Phase vor dem Auftakt in Dortmund. Dabei gibt es etliche personelle Probleme und viele Spekulationen.

Von Marco Scheinhof

Es brach noch einmal Hektik aus. Trubel wie am Hauptbahnhof. Zwei Fußballteams reisten ab, ein neues kam an. Es war viel los am späten Donnerstagvormittag in Algorfa. Für den FC St. Gallen und den FC Augsburg ist das Trainingslager vorbei, der 1. FC Heidenheim hat es noch vor sich. Die Sonne lachte vom Himmel, die Temperaturen waren angenehm.

