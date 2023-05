FC Augsburg

vor 30 Min.

Personal-Spekulationen um den FCA: Wer kommt, wer geht?

Plus Der FC Augsburg wird aller Voraussicht nach am Donnerstag zwei Neuzugänge bekanntgeben. Auch sonst gibt es in der Mannschaft viel Bewegung.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Die Spieler des FC Augsburg posten schon die ersten Bilder von Sonne, Strand und Meer. Und auch Trainer Enrico Maaßen wird sich am Ende der Woche in den Urlaub verabschieden. Dann wird seine Analyse der abgelaufenen Saison erledigt sein und Stefan Reuter (Sport) wird versuchen, die personellen Planungen umzusetzen. Die ersten Neuzugänge sollen wohl schon am Donnerstag bekannt gegeben werden.

Dabei sollte der FCA einen Transferüberschuss erwirtschaften. Denn zwar hat der FCA in der Corona-Saison 21/22 nur einen kleinen Verlust von rund 400.000 Euro zu verkraften, in der abgelaufenen Saison ist der aber wohl auf einen einstelligen Millionen-Betrag angewachsen. Vor allem, weil keine Spieler abgegeben wurden. Hier eine Übersicht über die möglichen Transfers.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen